Beaucoup reste à faire dans le développement du e-commerce en Algérie. Les multiples actions pour son intégration dans le système de consommation n'ont pas réussi à opérer cette profonde transition. C'est dans cet ordre d'idées que Djaouad Allal, expert en nuérisation et directeur général de l'entreprise Adex Technology, a expliqué, hier, lors de son passage sur les ondes de la Chaîne 3 que «le retrait en cash est de l'ordre de 1 723 milliards de dinars (...) Nous sommes donc à un ratio de moins de 1%. Si beaucoup de produits commercialisés sont déclarés, une bonne partie, en revanche, émane du secteur informel dans ce e-commerce.

Il s'agit donc d'argent qui émane du système bancaire, qui transite par le secteur informel et revient à la banque». Il va sans dire que devant ce constat, le besoin de réguler ce marché et d'apporter les solutions adéquates pour son développement, s'avère urgent, car il faut dire qu'afin de réussir le passage d'une économie de l'information au e-commerce, constitue un réel accélérateur de la relance économique. Cela étant, l'existence d'une manne financière importante dans l'informel demeure un réel frein au développement de cette activité. Tout le volume de cash qui échappe aux canaux bancaires en amont des transactions, représente un manque à gagner pour les capacités d'investissement et dedéveloppement économique. Hormis cet obstacle majeur, le développement du

e-commerce en Algérie demeure tributaire de plusieurs réformes, notamment la modernisation du système bancaire, la mise oeuvre de la conclusion de contrats en ligne, l'élargissement du cadre juridique et la création d'entreprises dans le domaine.

À cela s'ajoute l'impératif de développer une réelle culture de paiement électronique auprès des consommateurs et la réalisation d'infrastructures numériques fortes. C'est toute cette dynamique qui devrait se mettre en place pour permettre à l'économie nationale de s'aligner sur le nouvel ordre économique mondial. C'est précisément à ce niveau que réside toute l'importance de développer ce secteur.

Le passage à une visibilité électronique du volume d'échanges commerciaux et des potentialités d'investissement et d'exportation de produits locaux, contribuera à renforcer l'attractivité de la destination «Algérie», ce qui reste un besoin incontournable afin de concrétiser les objectifs de la diversification de l'économie nationale.

Pour Djaouad Allal, on est encore loin de ce cas de figure. Il est important de faire la distinction entre la vente en ligne et le paiement en ligne. il explique que «lorsqu'on examine les chiffres de GIE monétique (Groupement d'intérêt économique), site de référence en termes de statistiques, l'on se rend compte que les transactions du e-païement liées au

e-commerce ne sont que près de 11 milliards de dinars, dont 50% sont liées au téléphone». Il y a lieu de convenir, cependant, que les retards enregistrés dans le développement de cette activité ne sont pas les conséquences d'une mauvaise maitrise du domaine technique.

Le développement de la technologie dans d'autres secteurs atteste une expertise à même de pouvoir organiser et développer cette activité. Cela étant, il est indéniable que le volet de la formation est appelé à se renforcer, en vue d'aboutir à des cursus universitaires susceptibles de former les compétences nécessaires pour un développement pérenne.