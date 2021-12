Dans le souci d'apporter les outils nécessaires pour mettre en application une stratégie nouvelle pour la relance économique, les pouvoirs publics misent substantiellement sur l'amélioration des services et du débit de la connexion internet, en tant que solution et moyen incontournable à toute action de reformes et de restructuration des instituions et de l'administration. Il s'agit en profondeur de remédier à une situation de latence qui a causé d'énormes désagréments et de retards, dont les séquelles sont encore présentes et affectent lourdement les efforts de développement et d'amélioration du climat des affaires, et du quotidien du citoyen. Des retards qui coûtent cher à l'Algérie en matière de présence et de visibilité sur les enseignes économiques internationales, et ce dans la mesure où la faiblesse des débits internet engendre un anachronisme impardonnable en matière d'évolution économique. Une voie dans laquelle l'Algérie vient à peine d'y mettre les pieds sérieusement, à travers de nouvelles dispositions visant à définir les failles et les dysfonctionnents, et compte dans un premier temps d'atteindre des capacités de connexion susceptibles de surmonter les obstacles et de se préparer à rejoindre l'ordre de la mondialisation, dans des conditions prometteuses. C'est dans cet optique, que le président de la République a tenu lors du Conseil des ministres à mettre en avant l'amélioration du débit internet réalisée depuis 2020, insistant sur «l'importance de créer de nouveaux câbles sous-marins internationaux pour la connexion à Internet avec des pays européens et de remplacer les câbles en cuivre par la fibre optique dans les plus brefs délais». Clairement définies, ces deux actions s'articulent autour de la nécessité de sécuriser les équipements qui permettent de se connecter sans interruption au monde extérieur et d'assurer une pérennité aux organismes et aux entreprises dont l'activité en dépend. De même, importante, la lutte contre la corruption et la bureaucratie, demeure dans le besoin de se munir d'un flux internet à la hauteur des engagements pris par les pouvoirs publics pour venir à bout ds ces fléaux et permettre l'émergence d'une gouvernance saine de l'argent public, à travers, notamment la généralisation de l'utilisation de moyens électroniques pour la circulation des espèces, autant entre les organismes qu'entre les particuliers. Seule alternative pour inculquer une nouvelle culture basée sur l'utilisation de la monnaie et pour éradiquer toutes les niches à l'origine de la promotion de l'argent sale. Une tâche de longue haleine qui nécessite, en plus d'une coordination sans faille entre les secteurs concernés, une prise de conscience et une mobilisation de la part de tous les acteurs de la scène économique et sociale, en vue de créer une dynamique totalement dédiée au développement de l'économie de la connaissance.

À ce titre, le président Tebboune est longuement revenu sur «la nécessité d'améliorer et de renforcer le débit internet, notamment au niveau des établissements financiers pour encourager le paiement électronique dans divers domaines».