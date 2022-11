Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab prévoit une augmentation de la production des hydrocarbures d'ici la fin de 2022, ainsi qu'une amélioration des revenus du pays provenant des exportations des hydrocarbures. Il a affirmé, hier, devant la commission des finances de l'Assemblée populaire nationale que les revenus des hydrocarbures dépasseront les 50 milliards de dollars, soit une hausse de 45% par rapport à 2021. Il a fait savoir que «le volume des exportations des hydrocarbures, estimé à 69,1 millions de tonnes d'équivalent pétrole à la fin de septembre 2022, a enregistré des revenus de 42,6 milliards de dollars contre 24,1 milliards de dollars durant la même période de 2021, soit une hausse importante de 77%, en raison de la hausse des prix du pétrole et du gaz».

Parallèlement à cela, ajoute le ministre, les recettes de la fiscalité pétrolière ont connu une augmentation de 108% en atteignant fin septembre 2022, 3856 milliards de dinars contre 1857 milliards de dinars durant la même période de l'année 2021. Elles réalisent ainsi une couverture de 120% du montant des recettes de la fiscalité pétrolière prévu par le loi de finances complémentaire, estimé à 3212 milliards de dinars. Il a en outre dévoilé que les exportations de phosphates avaient augmenté de plus de 100%, atteignant 955 mille tonnes, et d'un montant de 14 milliards de dinars, au cours du premier semestre de 2022. «En ce qui concerne l'activité minière, les données préliminaires à la fin de juin 2022 indiquent «une augmentation de 9% de la production de phosphates, de 14% de la production de fer, de 10% de marbre et de 3% pour la production du carbonate de calcium», a-t-il indiqué. Par ailleurs, le ministre a confirmé que «le programme de recherche et d'exploration minière a été réalisé à travers les 26 projets lancés au niveau national, avec une enveloppe financière estimée à 1,82 milliard de dinars».

S'agissant de l'exploitation aurifère artisanale, «175 permis ont été délivrés aux entreprises, dont 89 dans la wilaya de Tamanrasset et 86 dans la wilaya de Djanet». Il a soutenu que son secteur est sur le point de parachever le programme de prospection et d'exploration de ressources minérales. Concernant les projets structurants, il a rappelé le lancement des travaux d'exploitation de la mine de fer de Ghar Djebilet dans le but d'extraire un quantité de 200 milles tonnes de fer jusqu'au premier semestre 2023, avec la poursuite d'exploitation du zinc et du plomb dans la vallée d'Amizour (Béjaïa), à travers la récupération de 16% d'actions de la société australienne Terramin, ce qui ramène la part de l'État algérien à 51% en lui permettant de contrôler entièrement le partenariat et parachever l'ensemble des études en la matière. Pour le projet de phosphate intégré, il a noté que «toutes les études et le cahier des charges ont été élaborés pour sélectionner l'investisseur et la recherche sur le financement en coopération avec les banques chinoises».

Les importations de carburants, ont enregistré une baisse de 18% en 2022, comparativement à 2021, «en raison de l'arrêt des importations d'essence et de gasoil, des besoins entièrement satisfaites par la production nationale après réhabilitation et amélioration de la performance des raffineries».

La consommation intérieure des carburants a «une tendance à la hausse à la fin de septembre 2022 par rapport à 2021, atteignant environ 13 millions de tonnes, avec une consommation élevée du diesel, GPL et kérosène utilisé pour les avions». En ce qui concerne le secteur de l'électricité, il a confirmé que les efforts déployés par le groupe Sonelgaz ont permis de porter la capacité de production d'électricité au premier trimestre de 2022 à environ 25,5 MW, contre 23,7 MW en 2021, soit une croissance d'environ 7,7%, permettant de répondre à la demande nationale à moyen et long terme».

Dans le cadre de l'examen de la loi de finances 2023, la commission des finances et du budget de l' APN a entendu le ministre des Finances. Il a rappelé que le budget de fonctionnement du secteur de l'énergie et des mines, est de l'ordre de 101 milliards de dinars, dont 94 milliards de dinars sont destinés au fonds de programme du maîtrise de l'énergie et de l'énergie renouvelable. Le reste est alloué au fonds de compensation destiné au financement des subventions des prix de dessalement de l'eau de mer, de la facture d'électricité de trois wilayas des Hauts- Plateaux et l'ensemble des wilayas du sud du pays. Il a évoqué le budget d'équipement alloué au raccordement en gaz et électricité, détaillant qu'une enveloppe de 55 milliards de dinars sera destinée au raccordement au réseau de distribution de gaz naturel et au réseau d'électricité.