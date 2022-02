La dernière réunion du gouvernement a été ponctuée par l'examen du volet de l'industrie. Ce secteur vit quelques problèmes relatifs aux mesures juridiques, qui bloquent, selon le gouvernement, la relance économique et la promotion des investissements sous toutes leurs formes.

Lors de sa réunion hebdomadaire, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a examiné l'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi n° 16-09 du 03/08/2016 relative à la promotion de l'investissement.

L'avant-projet en question est justifié selon l'Exécutif dans le cadre «des nouvelles dispositions proposées au titre de l'avant- projet de loi visent à prendre en charge les insuffisances et les difficultés constatées, entravant l'acte d'investir et la facilitation et la simplification des procédures y afférentes, mais surtout à répondre aux enjeux de la relance de l'investissement productif et à mettre en adéquation le dispositif juridique régissant l'investissement avec l'environnement économique actuel», affirme-t-on.

Le gouvernement à souvent soulevé la question des lourdeurs bureaucratiques qui sont derrière les blocages dont souffrent le secteur industriel et le monde des affaires et des investissements. Cette lecture se réfère à la loi de 2016 qui a défini le champ d'intervention des opérateurs économiques et les hommes d'affaires dans la perspective d'entamer leur aventure en matière d'investissement tous azimuts.

Le gouvernement veut rendre le Code des investissement et sa promotion plus «flexibles» et souples dans le but de permettre aux investissements étrangers d'avoir des parts prépondérantes dans le marché algérien. Parmi les mesures prises dans ce sens, c'est l'abolition de la règle du 51/49, une règle que les investisseurs étrangers considéraient comme une entrave majeure dans leurs plans d'investissement.

Le foncier industriel est une autre question qui taraude les investisseurs et les industriels. L'avant-projet de loi en question aura à assainir le foncier industriel et permettre aux investisseurs d'accéder au foncier sans coup férir et en découdre avec les mesures qui édictaient l'investissement dans le domaine industriel et ses conséquences sur la relance économique tant attendue par l'Exécutif.

Le Conseil national de l'investissement doit être mis en branle, surtout que ce mécanisme a été réduit à sa juste présence symbolique comme c'est le cas pour le Comité d'assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier (Calpiref), un organisme qui a été «neutralisé» pendant 5 ans par l'ex-Premier ministre, Abdelmalek Sellal.

La relance de l'économie dans Ie secteur industriel nécessite la mise en oeuvre d'une structure réelle et efficace de contrôle du bon déroulement de l'exécution de mesures censées concrétiser les objectifs inhérents à la relance sérieuse du processus de l'investissement dans le pays.

Certes, l'Algérie a connu durant les trois années précédentes une sérieuse situation due à la crise sanitaire majeure, à savoir la pandémie de la Covid-19 qui frappe le monde jusqu'à maintenant. Cette situation a imposé ses «desiderata» sur le plan économique au niveau mondial et national.

Le retour des investissements et leur promotion sont tributaires d'une volonté politique ferme.

La fermeté doit être suivie d'une volonté de mettre les intérêts du pays et son économie au-dessus du tout.

Le développement national se mesure par l'implication du pays dans les sphères économiques dont l'investissement est l'un des maillons déterminants de la chaîne pour aspirer à la création des richesses et absorber le taux de chômage drastique qui caractérise le pays.

L'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi n° 16-09 du 03/08/2016 relative à la promotion de l'investissement doit tenir compte de la nouvelle réalité économique et sociale du pays. Sans la relance économique et le règlement de l'ensemble des problèmes qui incitent au blocage l'appareil économique et le processus des investissements, on ne peut sortir de l'ornière de la crise aux retombées globales sur le pays. Rompre avec les entraves bureaucratiques et la gestion rentière,c'est être à même de libérer l'économie nationale de sa léthargie et de son figisme chronique.