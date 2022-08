Les actions de solidarité se poursuivaient encore, hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou pour venir en aide aux citoyens des wilayas de l'Est touchés par les incendies. Après Cheurfa N Bahloul dans la daïra d'Azazga et l'association Relais humanitaire de Béni Yenni, c'est au tour de la daïra de Larbâa Nait Irathen dont la commune d'Irdjen de se mobiliser pour aller au secours de leurs concitoyens durement touchés par les incendies qui ont dévasté de nombreuses wilayas. Regroupés au sein d'un dense réseau d'associations, les jeunes se sont répartis sur les villages de la daïra, les commerçants et les foyers pour collecter des aides diverses.

Aussi, en l'espace de quelques jours, des grandes quantités de denrées alimentaires et autres produits de premières nécessité affluent vers le point de chute fixé par les organisateurs au niveau de la ville de Larbaâ Nait Irathen. Un hangar rempli de vivres et d'autres objets donnés par des citoyens qui n'ont pas hésité à répondre favorablement pour être au côté de leurs concitoyens en ces moments difficiles.

D'ailleurs, plus que d'autres régions, Larbaâ Nait Irathen n'est pas prête à oublier le drame qu'elle a vécu l'année dernière à cause justement des incendies qui avaient duré plus d'un mois. Des incendies qui, doit-on le rappeler, avaient causé des pertes quasi totales des biens en plus hélas, de vies humaines et de dizaines de personnes gravement brûlées.

Cette situation calamiteuse qui a duré le long de la seconde moitié du mois de juillet et de la première moitié du mois d'août de l'année passée, a donné lieu à une massive mobilisation de toutes les régions d'Algérie.

Des caravanes affluaient de toutes les wilayas d'Algérie apportant des aides alimentaires et d'autres articles dont les citoyens encerclés par les feux avaient grand besoin. L'on se souvient que les familles touchées par le sinistre avaient lancé un appel de détresse essentiellement en matière d'eau potable.

Le sinistre avait, pour rappel, causé d'incommensurables dégâts sur les cultures arboricoles et les élevages. C'était, en fait, toute l'activité économique essentiellement agricole qui a été freinée net.

Les pertes étaient grandes. Devant cette situation, les pouvoirs publics se sont engagés à indemniser les victimes dans les plus brefs délais. Ce qui n'a toutefois pas été facile à cause, notamment de la mauvaise organisation des concernés sur le terrain.La difficulté soulevée, des indemnisations ont été reçues par les concernés, notamment les agriculteurs qui sont actuellement, une année après, en train de rétablir leurs investissements et de relancer leurs activités.

Enfin, notons que la grande mobilisation qui a été observée ces derniers jours à Tizi Ouzou n'est pas une exception.

Les Algériens ont toujours démontré leur solidarité millénaire lorsque besoin s'en fait sentir. Dans toutes les situations difficiles, les Algériens ont su épater le monde entier par leur héroïsme.