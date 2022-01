Fini les constructions illicites, dénaturant la banlieue de la ville. La wilaya d'Oran est d'autant plus déterminée à «abattre» ce phénomène qu'elle est passée à l'action. En effet, trois habitations, érigées sans aucune autorisation et en cours de réalisation, ont été rasées par les services de l'APC d‘Es Sénia. Ces habitations ont été bâties dans le lieudit Djaïder, près de la cité Cdt Cherif Yahia. Cette opération a été guidée par le P/APC d'Es Sénia, en collaboration avec les services de la Gendarmerie nationale, de la présidente de la commission de l'urbanisme et des agents de la construction et ceux de la commune. Elle a été décidée, suite à une sortie opérée par la nouvelle composante de l'Assemblée communale, ayant eu à constater de visu l'étendue de ces bâtisses illicites, dressées sur les terrains appartenant à l'État. La politique adoptée par la wilaya d'Oran est explicite en décidant de la lutte contre ces bidonvilles. «La campagne est lancée à travers toutes les communes de la wilaya», a-t-on indiqué, expliquant que «d'importants moyens ont été mobilisés pour raser ces habitations et l'opération, notamment dans la commune d'Es Sénia». Cette dernière a adopté son plan d'action mis en place par les services de la daïra d'Es Sénia. Jusque- là, pas moins de 50 constructions et extensions illicites ont été détruites, en plus de l'opération de démolition de 20 habitations précaires construites près de la cité 2 000 Logements et le cimetière 5-Juillet à Aïn El Beïda. Auparavant, pas moins de 10 constructions illicites ont été rasées dans le quartier de Bakar. Les services de l'urbanisme de la daïra d'Es Sénia font état de «la démolition, en 2020 et 2021, de près de 200 constructions illicites, en plus de la démolition de plus de 30 habitations construites sans aucune autorisation sur une exploitation agricole individuelle». Les constructions illicites posent un sérieux problème.

Les services de la wilaya en charge de la question font état de «plus d'une centaine de bidonvilles rasés, construits illicitement». Il s'agit pratiquement de ces bidonvilles qui ont été dressés sur une dizaine de sites qui ont fait l'objet de démolition après le relogement de leurs occupants. Les mêmes services font état d'«une trentaine de bidonvilles recensés dans la seule commune d'Oran». En attendant sa mise à plat définitive, les mêmes services font état de «la hausse notable des constructions illicites». «Près de 10 000 constructions illicites, occupées par pas moins de 15 000 familles, ont été dénombrées un peu partout dans au moins 23 communes». Les mêmes sources ajoutent que «la surface de 105 ha est squattée par ces occupants illicites». Ces derniers, ajoutent les mêmes sources, ont dressé au moins 9 000 de ces constructions». Le plus grand lot est enregistré dans les communes de Sidi Chahmi, Es Sénia et Haï Bouamama. La frange maritime n'est pas en reste. Les services de la daïra en collaboration avec les services de l'APC de Bousfer, dans la corniche ouest d'Oran, ont procédé à la démolition d'une construction illicite érigée sur le rocher de la Ville. Les mêmes services ont également rasé deux constructions illicites érigées au lieudit Bomo-plage, toujours sur la côte Ouest d'Oran. Auparavant, les mêmes services ont démoli 25 constructions illicites construites dans l'exploitation agricole de la commune de Bousfer.