Sérieusement ébranlée par la guerre russo-ukrainienne, l'Europe se tourne vers ses voisins africains non pas pour imposer un quelconque ajustement structurel ou mettre des pressions pour plus de réformes économiques. C'est pour demander des renforts en gaz et échapper à l'emprise russe. En plus de la dissuasion atomique brandie par le président Vladimir Poutine, tous les dirigeants européens ont conscience du risque que comporterait une escalade énergétique. Elle sera très lourde de dangers et de conséquences en cette période hivernale.

Loin d'être partie prenante dans ce conflit, l'Algérie se retrouve, malgré elle, au coeur de ces grands enjeux internationaux. C'est parce qu'elle est un fournisseur privilégié et un partenaire fiable de l'Europe en gaz naturel. Cette disposition a été rappelée dernièrement par le président de la République. En février dernier, Abdelmadjid Tebboune a affirmé à Doha au Qatar, que l'Algérie est un fournisseur fiable de gaz naturel. «Mon pays est reconnu pour être un distributeur et un fournisseur fiable de gaz naturel depuis plus d'un demi-siècle et il compte le rester», a-t-il assuré dans son allocution devant les participants aux travaux du 6e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf).

Cette position introduit l'Algérie comme un nouvel acteur incontournable et signe son retours énergétique. Va-t-elle s'en priver pour en faire un puissant levier diplomatique et une aubaine économique? À partir de Doha, le chef de l'État a rappelé que l'Algérie n'est pas près de perdre son rôle de leadership africain dans le domaine gazier.

C'est l'Europe qui va trinquer

L'Algérie est «pionnière dans le développement et la valorisation du gaz naturel», et est à la tête du progrès réalisé dans l'industrie du gaz naturel liquéfié (GNL)», a-t-il insisté exprimant ainsi ses intentions de poursuivre le développement de ses ressources importantes de gaz naturel «aux mieux des intérêts de notre peuple et de la meilleure manière qui soit dans le cadre de la coopération et du partenariat, en veillant à préserver l'environnement».

Dans cette guerre, l'Europe perd sur tous les tableaux. C'est elle qui reçoit les millions de réfugiés avec tout ce que cela sous- entend comme moyen de prise en charge en hébergement, en soins et en nourriture. C'est l'Europe qui subit les retombées de la flambée des prix du pétrole et des carburants à la pompe. Enfin c'est elle qui trinquera dans une éventuelle rupture de l'approvisionnement en gaz russe. Au risque de grelotter durant cet hiver, la vieille Europe se doit de trouver une alternative énergétique.

Mais elle a déjà la garantie que cette nouvelle alternative sera lente à mettre en place et surtout elle lui sera coûteuse.Que faire? se tourner vers les Etats- Unis? La solution n'est pas viable économiquement puisque le but des Américains est de maintenir élevé le prix du baril. Ensuite, l'Oncle Sam se frotte les mains en voyant dans une europe grelotante, un gros marché pour écouler son gaz de schiste. C'est à ce titre qu'apparaît l'Algérie comme un vrai eldorado pour l'Europe dans cette nouvelle équation énergétique.

Revoilà le gaz de schiste!

Cette situation remet en surface la question de gaz de schiste. L'Algérie usera-t-elle de cette ressource sachant qu'en termes de réserves, elle est cotée par les plus grandes producteurs dans le monde. Selon un rapport établi en 2015 par l'Agence américaine d'information en énergie (EIA), l'Algérie détient les troisièmes réserves mondiales de gaz de schiste, techniquement récupérables. Selon les mêmes données, les dix premiers pays détenteurs des RTR (ressources techniquement récupérables) de gaz de schiste par ordre décroissant sont la Chine, l'Argentine, l'Algérie, les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Fédération de Russie et le Brésil. Ensemble, ces États représentent environ les trois quarts des RTR mondiales, précise ce rapport qui examine l'évolution de l'extraction du gaz de schiste, aux Etats-Unis et dans d'autres pays, afin d'évaluer sa pertinence vis-à-vis des engagements pris dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat dans un contexte de besoins énergétiques en pleine croissance. L'agence onusienne estime que l'avenir de l'exploitation de ce potentiel en Afrique, sera également envisagée du point de vue de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, étant donné que ces pays sont considérés comme possédant les principales ressources du continent.

Mais pour exploiter cet immense potentiel, cela suppose de gros investissements, une importante infrastructure et des compétences qualifiées dans cette technologie nouvelle. Sans compter une grande campagne de sensibilisation et des équipements adaptés pour une protection de l'environnement. L'opportunité qui s'offre à l'Algérie est unique dans ce nouveau monde qui se met en place. Elle a tout intérêt à se positionner sur le marché international du gaz en tant que producteur stable et fiable et incarner une solution à long terme. Immense défi et grand challenge pour les futures générations.