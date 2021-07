Les exportations de l'Algérie hors hydrocarbures (hhy) ont enregistré une hausse de 81,80% durant les cinq premiers mois de 2021, par rapport à la même période de l'année écoulée. Leur montant s'établit ainsi à 1,55 milliards USD, selon un bilan communiqué, jeudi, par le ministère du Commerce.

Ces résultats sont comparés à ceux de la même période de 2020, où elles n'avaient pas atteint le milliard de dollars, pour atteindre 852 millions/USD.

Durant ces cinq premiers mois de l'année 2021, la part des exportations hors hydrocarbures s'est établie à 11,13% de la valeur totale des exportations algériennes.

Un total de 910 entreprises d'exportation ont concrétisé les résultats de ces opérations d'export durant cette période, précise-t-on.

S'agissant des plus importants produits exportés, le bilan du ministère fait ressortir les exportations des engrais minéraux et chimiques azotés dont l'export a atteint 412,26 millions USD, soit une hausse de +22,40%.

L'exportation des produits alimentaires était de l'ordre de 242,05 millions USD, soit +40,74%, suivies des huiles et autres produits dérivés du charbon distillé (207,22 millions de dollars), soit un taux de +132,70%.

Les exportations du sucre ont, de leur côté, atteint 146,71 millions USD, soit +47,31%, alors que la valeur d'exportation du ciment a été de 75,73 millions USD, soit une hausse de +221,84%.

Les dattes ont atteint, pour leur part, une valeur de 49,49 millions/USD, c'est-à-dire une hausse de près de 20% (19,98,) selon les chiffres communiqués par le ministère du Commerce.