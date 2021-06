La décision de l'Opep+ de maintenir inchangée sa stratégie de production a eu deux impacts: l'envol des prix du pétrole et l'augmentation de la production nationale. Le quota de l'Algérie augmentera légèrement en juillet, de 14.000 barils/jours, suite à la décision prise mardi (1er juin 2021, Ndlr) par l'Opep et ses alliés (l'Opep+) relative à une augmentation de 441.000 barils/jour de leur production le mois prochain, a indiqué un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines. Les cours de l'or noir poursuivaient, de leur côté, leur course en avant.

Le baril de Brent, référence du pétrole algérien, s'échangeait à 71 dollars hier à 14h00 soit 75 cents de plus que la séance de la veille. La hausse du volume des exportations d'or noir avec un prix du baril à plus de 70 dollars est, incontestablement, synonyme d'une amélioration de la situation financière du pays. L'économie nationale, qui repose essentiellement sur ses exportations pétrolières et gazières, peut, légitimement, espérer de meilleurs revenus qu'en 2020. Il faut rappeler que le baril de Brent avait plongé à 16 dollars le 20 avril de cette année-là, son niveau le plus bas de ce siècle. Il a, par contre, évolué au-dessus des 60 dollars depuis pratiquement le début de l'année, se situant à plus de 70 dollars actuellement, alors que l'Algérie a confectionné sa loi de finances sur la base d'un baril à 40 dollars.

La marche en avant des cours de l'or noir doit en principe se poursuivre. L'élément déterminant qui permet d'affirmer que la situation financière du pays sera meilleure que celle de l'année précédente reste incontestablement le prix du baril de Brent, référence du pétrole algérien. Plus ses prix augmentent, mieux l'Algérie se portera. C'est indiscutable. Et c'est vraisemblablement le cas.

L'Algérie doit donc aussi y trouver son compte. Le pays aurait besoin d'un baril à 60 dollars, durant deux années, pour parvenir à équilibrer ses finances, selon l'ex-ministre de l'Energie. «On a besoin d'un minimum de 60 dollars le baril sur une période, pratiquement, de deux ans», pour équilibrer le budget, avait déclaré Abdelmadjid Attar, invité le 30 août 2020 de l'émission LSA Direct du journal Le Soir d'Algérie.

Les décisions inédites prises par le président de la République pour réduire l'impact de la dégringolade des cours de l'or noir sur l'ensemble de l'économie nationale, ont certainement permis d'affiner cette fourchette. L'Etat et la compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, ont dû réduire leur budget de 50%, les importations sont passées de 41,93 milliards de dollars, en 2019, à un peu plus de 34 milliards de dollars en 2020...Autant de facteurs qui montrent que l'Algérie doit faire nettement mieux avec le prix actuel du baril de pétrole et l'augmentation annoncée de ses exportations d'or noir. La production de pétrole brut attendue est de 955.000 barils/jour, contre une production de 885.000 barils/jour, en 2020, alors que les exportations de pétrole brut devraient s'élever de 388.500 barils/jour, contre 363.800 barils/jour, selon des projections de la Banque mondiale, publiées dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales de janvier 2021 et qui souligne que le prix d'exportation du pétrole algérien devrait atteindre 42 dollars en 2021 contre 40,4 dollars en 2020. Des prévisions qui doivent être revues à la hausse. L'embellie des revenus du pays qui a énormément souffert de la baisse des prix et des exportations de pétrole, se profile.

Il faut rappeler que les exportations pétrolières, qui constituent l'essentiel des revenus du pays, avaient reculé de 11 milliards de dollars. Elles ont atteint 22 milliards de dollars en 2020, selon les chiffres livrés le 25 janvier par l'ex- ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar. Un baril autour des 70 dollars est annonciateur de plus de beurre dans les épinards.