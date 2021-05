La région méditerranéenne est considérée comme l'un des marchés les moins intégrés économiquement au monde malgré, le fait que le marché intrarégional de l'Union pour la méditerranée (UpM) est l'un des marchés mondiaux les plus importants avec plus de 20% du commerce mondial de marchandises en 2018, selon la première édition du rapport de l'Union sur l'intégration régionale euro- méditerranéenne. Ce rapport, présenté jeudi en ligne, expose des résultats clés et des recommandations politiques dans cinq domaines: le commerce, les finances, les infrastructures, la circulation des personnes, la recherche et l'enseignement supérieur. Il présente, également, des indicateurs de performance spécifiques pour pouvoir suivre les tendances et les progrès. Elaboré avec le soutien financier de la GIZ, au nom du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), le rapport a noté que l'Union européenne est responsable de 95% des exportations de marchandises de la région, alors que 70% du trafic de fret en Méditerranée se fait entre les ports européens, 15% entre l'Europe et l'Afrique du Nord et seulement 5% entre les pays de la région Mena. Deux défis importants pour l'intégration régionale sont mis en évidence dans ce rapport, à savoir les infrastructures inappropriées pour les transports, la connectivité énergétique et l'absence de vision commune sur la mobilité humaine en tant que moteur de l'innovation et de la croissance dans la région.