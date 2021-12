Dans le cadre des efforts visant à relancer l'activité des établissements publics industriels dans la wilaya de Guelma, une cellule de survie a été installée, hier, apprend-on de source interne à la wilaya de Guelma. Selon l'origine de cette dernière, ladite cellule, installée par le wali de Guelma, Labiba Ouinez, a pour mission de suivre et d'accompagner la relance de l'activité de l'usine de cycles et motocycles (Cycma) et de la levurerie de Bouchegouf, toujours dans la wilaya de Guelma. Les membres de cette cellule sont appelés à apporter les équipements nécessaires pour cette relance, depuis les wilayas de Skikda et de Sétif, et accélérer le processus de leur montage, aux fins d'une production et d'une commercialisation dans les meilleurs délais, a expliqué la même source. À cet égard, lors de la cérémonie d'installation, de cette cellule, le chef de l'exécutif a insisté sur la nécessité d'activer l'accord conclu entre, d'une part, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et, d'autre part, le ministère de l'Industrie, pour développer le modèle de scooter 125cm3. Un produit très en vogue et très demandé sur les marchés national et international. S'agissant de la levurerie de Bouchegouf, relevant du groupe Agrodiv, elle s'est reconvertie dans deux nouveaux projets dans l'agroalimentaire sans gluten et les fécules de maïs (maïzena). Rappelons que lors de sa visite, en octobre dernier, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a adressé un ultimatum de 6 mois aux responsables de l'ex-levurerie de Bouchegouf, pour amorcer la production afin de réduire la facture des importations. Un défi que les responsables des deux établissements sont appelés à relever, surtout que l'Etat a mis à leur disposition tous les moyens et a procuré toutes les facilités possibles. Deux entreprises, et non des moindres, dans la relance de l'économie locale, régionale et nationale, eu égard à l'importance des produits sur le marché et, surtout, le nombre de postes d'emploi pouvant être recréés. Le complexe Cycma est le premier constructeur algérien de motocycles, cyclomoteurs, bicyclettes et produits dérivés. Ce complexe, qui employait 1 600 employés contre 100 aujourd'hui, après avoir été fermé en 2002, ne produit qu'à 20% de ses capacités, tandis que la capacité de production de la levurerie de Bouchegouf, avant sa fermeture, en 2002, était de près de 56 000 tonnes/ an, soit le tiers des besoins nationaux estimés à 150 000 tonnes/ an. Sa relance aurait pu couvrir 30% des besoins nationaux en levure. Mais pour des raisons techniques et environnementales, la reprise de l'activité de cette levurerie est malheureusement impossible, en l'état actuel.