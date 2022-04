Il était temps d'y penser au vu de l'état de dégradation dans lequel la RN12 se trouve depuis plusieurs années. Elle est d'ailleurs devenue le cauchemar des automobilistes qui se rendent quotidiennement à Alger ou qui arrivent dans la wilaya de Tizi Ouzou. La bonne nouvelle vient toutefois de tomber: la Route nationale RN 12 vient de se voir allouer une importante enveloppe budgétaire pour les besoins de sa réfection. C'est l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou qui vient de faire l'annonce sur sa page officielle avec des détails techniques et financiers à l'appui.

Ainsi, après des années, ce tronçon au très important et au très grand trafic automobile va subir des travaux de réaménagement dans sa partie reliant les wilayas de Boumerdès et Tizi Ouzou. La RN12 relie, pour rappel, la capitale non pas seulement à la wilaya de Tizi Ouzou mais à de nombreuses wilayas de l'Est du pays et du Centre-Est comme Béjaïa, Jijel et Skikda par le littoral. Selon le communiqué de l'APW de Tizi-Ouzou, la R.N. 12 sera réhabilitée sur un tronçon de 18,5 km linéaires, dans les deux sens, à partir de l'entrée Ouest de la wilaya, dans la commune de Tademaït. Pour assurer les coûts financiers de l'opération, précise la même source, une enveloppe de 2 milliards de dinars a été allouée à ce projet.

Il faut rappeler que le projet qui démarre sur des chapeaux de roue, ne va, selon toute vraisemblance, pas souffrir de retard dans le chantier de sa réalisation. Les pouvoirs publics n'ont, à cet effet, pas lésiné sur les moyens financiers et les moyens techniques.

Pour preuve, ce sont cinq entreprises qui sont d'ores et déjà engagées pour entamer les travaux à la mi-mai, précise le communiqué de l'APW de Tizi Ouzou. Des entreprises qui ne devraient, de leur côté, pas accuser des retards dans la réalisation, d'autant plus que les conditions météorologiques s'y prêtent permettant ainsi d'éviter des retards dus aux aléas de la nature et les rallonges financières qui en découlent hélas, à chaque fois.

Aussi, plusieurs études de projets routiers à Tizi Ouzou sont finalisées et certaines proposées pour inscription dans le cadre de la loi de finances. Outre, l'aménagement en axe autoroutier de la RN 12, et la liaison Fréha- Azeffoun sur 28 Km, finalisées et proposées pour financement, il s'agit du projet de la voie express en quatre voies reliant le flanc sud de la wilaya, de Aïn El Hammam à Draâ El Mizan, longue de 57 Km, et dont l'étude est finalisée mais pas encore proposée pour inscription. Il en est de même pour la liaison Maâtkas à la pénétrante autoroute Est-Ouest sur 20 km ainsi que pour la déviation des agglomérations de Larbaâ N'Ath Irathen, Aïn El Hammam, Ouadhias et Makouda.

D'autres projets sont déjà en cours à l'exemple de la pénétrante autouroutiére reliant Tizi Ouzou à l'autoroute Est-Ouest sur une longueur de 36 km, confié à un groupement algéro-turc et dont l'avancement des travaux est estimé à 56%. Il y a aussi l'évitement de la ville d'Azeffoun sur 4 km à partir du Cw158 pour rejoindre la RN 24 à la sortie Est de la ville dont l'avancement physique des travaux est de 78%. Le réseau routier local, l'un des plus denses du pays, est constitué d'un linéaire de 4 809 km dont 621 km de routes nationales, de 640 km de chemins de wilaya et 3 548 km de chemins communaux.