Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, a reçu l'ambassadeur du Portugal en Algérie, Luiz de Albuquerque Veloso, avec lequel il a évoqué la réalisation de deux projets pilotes intégrés au niveau des infrastructures hydrauliques, a indiqué, hier, un communiqué du ministère.

Il s'agit d'un projet au niveau du barrage de Beni Haroun, à l'est du pays, pour la production de l'énergie renouvelable et d'un autre au périmètre irrigué de Hennaya (Tlemcen) concernant la réutilisation des eaux usées épurées en agriculture, précise la même source.

Au cours de cette rencontre, le ministre a indiqué que le bilan des réalisations des entreprises portugaises dans le domaine des ressources en eau «pourrait s'améliorer par la promotion de partenariats économiques basés sur les nouvelles orientations stratégiques du secteur des ressources en eau».