Les laboratoires algériens à la conquête de l'Afrique. Plusieurs opérateurs algériens dans le domaine pharmaceutique, présents à Dakar, à l'occasion du Salon «El Djazaïr Healthcare», sur l'industrie pharmaceutique, ont exprimé leur désir d'investir le marché africain, et ce, conformément à la nouvelle orientation économique de l'Algérie. Le directeur marketing de la Société des industries médico-chirurgicales (IMC), Salim Grine, a affirmé que la participation de la société IMC au salon de Dakar vise à renforcer sa présence dans la région de l'Afrique de l'Ouest, d'autant que les laboratoires IMC ont une large expérience en matière de matériel de dialyse et sont en tête des laboratoires de marketing, en Mauritanie. Ces laboratoires se sont lancés dans la commercialisation des sérums concentrés au Sénégal, depuis 2020 et ont décroché un marché pour l'exportation, d'une valeur de près de 800000 euros. Les laboratoires IMC oeuvrent à promouvoir des partenariats fructueux et à investir dans la production de fournitures médicales dans plusieurs pays africains. La directrice générale de la société «Lyne pansement», spécialisée dans la production des pansements, a annoncé, de son côté, que le produit sera prochainement exporté Sénégal et au Cameroun. La directrice du département exportation du groupe Saidal», Lydia Azem, a fait savoir, pour sa part, que la signature de la 1ère convention avec l'opérateur sénégalais, permettra de promouvoir le produit algérien dans plusieurs pays africains, rappelant que la société Saidal, présente dans de nombreux pays africains depuis des années, «tend à élargir ce partenariat dans un cadre de solidarité avec les pays africains conformément à la volonté politique de l'Etat algérien». La directrice adjointe du groupe «Clinica», Lydia Brahimi, a affirmé, quant à elle, que le groupe avait procédé, à l'instar des autres opérateurs algériens présents au Salon, à la signature d'un accord de partenariat pour la prestation de services et la commercialisation de ses produits au Sénégal et dans les pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Dans le même contexte, la directrice des marchés hospitaliers nationaux et internationaux du groupe «Biocare», Meriem Ben Kara, a estimé que la participation au salon de Dakar a été l'occasion d'établir un partenariat avec des opérateurs sénégalais, ce qui permettra au groupe «Clinica» de promouvoir ses produits et d'aller vers l'exportation. Pour sa part, le responsable du groupe «Hydra Pharm», spécialisé dans la distribution de médicaments, Hakim Ikhlef, s'est félicité de la signature d'une convention avec des opérateurs sénégalais, qui permettra la promotion du produit algérien et l'accès aux marchés africains. L'industrie pharmaceutique locale, qui connaît, depuis la dernière décennie, un saut qualitatif, a réussi à couvrir 70% des besoins nationaux et oeuvre actuellement à conquérir les marchés étrangers, notamment africains. «Trois médicaments sur quatre étaient produits localement en 2021, grâce à l'adoption de mesures encourageant le développement industriel permettant de se substituer à l'importation», a indiqué le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed. Après avoir réalisé un taux de 70% en matière de couverture des besoins nationaux, le secteur de l'industrie pharmaceutique s'est vu confier, par les pouvoirs publics, la mission d'exporter les médicaments fabriqués localement. La participation du secteur à la 1ère édition du salon «El Djazaïr Healthcare» intervient, justement, dans le cadre de la concrétisation de cette démarche. Historiquement, l'industrie pharmaceutique en Algérie a été lancée au milieu des années 90, après la promulgation d'une loi obligeant les multinationales commercialisant des médicaments en Algérie à investir et à produire dans le pays, dans le cadre d'un partenariat avec les secteurs public et privé.