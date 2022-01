La Cnas, Agence d'Alger informe les employeurs n'ayant pas encore déposé la déclaration annuelle des salaires et des salariés que le dernier délai est fixé au 31 janvier 2022. De fait, ces employeurs sont invités à effectuer l'opération DAS 2021 à distance, via le portail de la télé-déclaration www.cnas.dz et les employeurs débiteurs de bénéficier d'une annulation des pénalités et des majorations de retard de paiement des cotisations de sécurité sociale, avec un échelonnement de paiement des cotisations, conformément à l'ordonnance

12-21 du 25/08/2021.