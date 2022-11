Oscillant entre un bilan négatif de la gouvernance économique, notamment le volet investissement sur les 20 dernières années, et les nouvelles dispositions de relance, le think tank algérien «Care» a mis en avant dans son analyse publiée, ce mardi 15 novembre, les points forts et les faiblesses de la loi sur l'investissement récemment promulguée. Entre l'importance du soutien affiché de l'État à travers des ouvertures inédites dans le domaine de l'investissement et la célérité de la promulgation des textes d'application, Care s'interroge sur les répercussions de cette loi sur la croissance économique, précisant que «la question maintenant posée est de savoir comment faire pour que cette politique de soutien à l'investissement se traduise concrètement en termes de croissance forte et durable et qu'elle favorise en bout de course la diversification tant recherchée de l'économie algérienne». Qualifiant cette problématique de «talon d'Achille» de la politique publique d'investissement de l'Algérie, il explique qu' «au regard du niveau des ressources financières qu'elle mobilise, il est tout à fait frappant de relever à quel point le niveau de la croissance qu'elle réussit à obtenir demeure un des plus bas, comparé aux résultats moyens que ce soit en Asie, dans les économies en développement et même sur le continent africain». Dans ce sillage, le think tank argumente en énumérant les obstacles majeurs qui ont plongé le pays dans l'inertie depuis des années, évoquant « le poids des pesanteurs bureaucratiques qui altèrent le fonctionnement de notre économie et qui, trop souvent, contrarient la mise en oeuvre des politiques publiques. Et par ailleurs, nombre de questions d'ordre pratique demeurent toujours posées, touchant notamment aux difficultés d'accès au financement de l'investissement, aux incohérences des nombreuses réglementations, aux échanges extérieurs et à diverses restrictions parsemant le parcours de l'investisseur». Un constat certes, incontestable, cependant, il y a lieu de convenir que dans sa nouvelle mouture, la loi sur l'investissement ne vise pas uniquement l'éradication de ces freins. Elle s'articule autour d'objectifs réalisables à moyen et long terme, et dont la finalité est de mettre en place de nouveaux mécanismes de gestion et de gouvernance, à même de rompre définitivement avec les anciennes pratiques.

Dans cette optique, les mesures de facilitation et d'incitation à l'investissement qu'elles véhiculent, connaîtront un chemin d'exploitation nouveau, axé sur la décentralisation des centres de décision, telle que la création du guichet unique au niveau central et au niveau des collectivités locales. C'est précisément à ce niveau qu'apparaissent les changements significatifs, qui font qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience et des engagements reflétant une forte volonté de reconstruire le paysage économique. Il va sans dire, cependant, que l'assainissement de l'administration est indispensable pour la réussite de ce processus de relance. Autant dire que la situation actuelle mérite de faire la distinction ente deux périodes de gouvernance. Celle qui a prévalu durant des décennies, et qui ne prenait en compte que les capacités des revenus en hydrocarbures pour gérer l'économie nationale et les besoins nationaux, et celle qui a émergé depuis ces deux dernières années, et qui s'est,d'emblée, basée sur un état des lieux, un bilan quantifiant l'ampleur des dégâts, pour apporter les vraies réponses.

À ce titre, Care évoque cette distinction avec inquiétude précisant dans son rapport que «L'autre facette de l'inefficacité de la politique d'investissement suivie jusque-là a trait à la perte de substance fortement inquiétante de l'industrie algérienne. Il s'agit là d'un défi majeur auquel l'Algérie va devoir faire face au cours des prochaines années».