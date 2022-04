Le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, est venu consolider un partenariat stratégique entre son pays et l'Algérie. Sa visite, certainement programmé depuis longtemps intervient néanmoins dans un contexte très particulier qui donne au partenariat algéro-italien un surplus d'importance. La guerre en Ukraine, dont l'une des conséquences est la hausse vertigineuse des prix des hydrocarbures, éclaire d'un jour nouveau les relations économiques entre les deux pays. Et pour cause, l'essentiel de ces relations tiennent au gaz que l'Algérie vend à l'Italie. La facture se monte à plus de 3,5 milliards de dollars annuellement. Mais dans le même temps l'Italie exporte vers l'Algérie l'équivalent de 2,42 milliards de dollars. Une balance commerciale en faveur de l'Algérie. Sauf qu'en réalité et compte tenu des ambitions qu'affiche l'Exécutif, ce genre de rapport n'est certainement pas au bénéfice de l'Algérie. Et pour cause, l'Italie reçoit de la matière brute et nous envoie des produits industriels. C'est- à- dire avec une plus- value et des dizaines de milliers d'emplois derrière. Aussi, le partenariat construit entre les deux pays est certes à un certain degré avantageux, mais il est loin de permettre une réelle émergence de l'économie algérienne. Le commerce sans autres perspectives que de vendre et d'acheter ne construit pas une industrie. Il ne fait pas décoller un pays. Au mieux, il peut équiper un pays, peut-être améliorer ses approvisionnements. Au pire, il installe la société dans une dangereuse dépendance de l'étranger. Et lorsque le pays est mono-exportateur d'une matière première, il devient rentier. Dans ses rapports avec le reste du monde et l'Italie, entre autres pays, l'Algérie a pendant longtemps été vue comme un pays rentier, sans plus.

Mario Draghi, dont la visite suit celle effectuée en novembre dernier par le président italien, Sergio Matarella, n'a de cesse d'exprimer la volonté de son gouvernement à renforcer la coopération bilatérale. Mais force est de constater que malgré une Histoire commune chargée de preuves d'amitié sincères, L'Italie n'a retenu que la fiabilité de l'Algérie en tant que partenaire dans la fourniture en gaz. Une fiabilité dont les deux pays gagneraient à en faire un point de départ pour une coopération autrement plus diversifiée. L'Exécutif algérien n'a jamais caché son admiration pour ce pays d'Europe du Sud, dont les témoignages de respect, d'amitié et de soutien dans les moments difficiles, pèsent énormément dans sa fiabilité et son souci d'édifier une coopération solide dans les hydrocarbures. L'Algérie en veut pour preuve le partenariat entre le Groupe Sonatrach et le Groupe énergétique italien ENI, présent depuis 1981 sur les champs pétroliers et gaziers dans le sud du pays. Les deux Groupes gèrent le gazoduc TransMed, aussi appelé Enrico Mattei. Une belle réalisation qui relie l'Algérie à l'Italie via la Tunisie et qui témoigne de ce qu'il est possible de faire entre Alger et Rome.

Le voeu de l'Algérie est certainement de ne pas se contenter du seul secteur des hydrocarbures, sachant que l'Italie considérée à juste titre comme la première puissance économique de l'Europe du Sud est à même d'apporter beaucoup au développement de pas mal de filières industrielles. Mais ce qui ressort, à ce jour, de la coopération économique algéro-italienne tient dans la possibilité de donner vie à une douzaine de projets aussi bien dans l'exploration que dans la production des hydrocarbures. Aucun autre secteur n'émerge à l'exception de celui du pétrole et du gaz. Un état de fait qui devrait changer au bénéfice des deux nations. Un partenariat entre deux pays qui se respectent ne peut être que gagnant-gagnant.