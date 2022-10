Attention à l'euphorie: le rapport 2022 de l'Organisation de développement du marché pour l'industrie de l'or, World Gold Council, montre que le volume de l'Algérie reste inchangé depuis 2005/2006 environ 173, 8 tonnes le World Gold Council, et ce comme je l' analysais déjà en 2007 (voir Abderrahmane Mebtoul google.com). Les réserves internationales d'un pays sont, généralement, l'ensemble des disponibilités composant le portefeuille des actifs que sa Banque centrale détient (devises, or, droits de tirages spéciaux (DTS). L'or coté en once est échangé sur le marché des métaux précieux, principalement sur les places de New York, Londres, Zurich et Hong Kong. L'or étant indéfiniment réutilisable et pratiquement indestructible, la quasi-totalité des tonnes d'or extraites depuis les débuts de l'humanité est toujours existante. Au total, les mines produisent environ 60% de l'offre mondiale, les 40% restants proviennent du recyclage et des reventes de stocks des banques centrales L'or a servi d'étalon monétaire exclusif l'étalon or avec les accords de Bretton Woods instaurant le système monétaire international en 1945 (Gold Exchange Standard) avec le dollar comme monnaie internationale défini en un certain poids d'or et les autres monnaies en dollars. En 1971, avec le président Nixon, les États-Unis suspendent la convertibilité du dollar vis-à-vis de l'or et en 1976 les accords de la Jamaïque démonétisent l'or qui, dès lors, n'a plus de rôle monétaire officiel. La cotation du dollar pour le 26 octobre 2022, 10h Gmt, est de 1, 0036 dollar un euro représentait à la fin de 2021 près de 59% des réserves mondiales de change, sa part s'étant réduite tendanciellement depuis 1999, où il représentait 71% des réserves de change mondiales contre environ 20% pour l'euro, à ne pas confondre avec sa part dans les paiements mondiaux qui s'élevait selon le FMI fin 2020 à 38%, l'euro faisant jeu égal avec le dollar. Il est prévu horizon 2030 la percée de la monnaie chinoise le yuan, le Fonds monétaire international ayant relevé la pondération du yuan, ou renminbi, de 10,92% à 12,28% dans la nouvelle évaluation du DTS (Droits de Tirage Spéciaux), l'unité de compte du FMI qui sert d'avoir de réserve internationale. Le 26octobre 2022, 10h Gmt, le cours de l'once d'or, fluctuant de minute à minute, (1 once = 31.104 grammes (soit 0.031104 kg) est coté 1670,39 dollars. Le cours de l'or connaît des fluctuations périodiques, notamment lors de crises ou surtout pour se prémunir (valeur refuge) contre l'inflation favorisant par ailleurs, les actions spéculatives pour des produits non périssables à fortes demandes Selon le rapport du Conseil mondial de l'or (CMO) les réserves mondiales d'or des banques centrales avoisinent 35.244,5 tonnes et les réserves totales des 100 pays étant estimés à 32.813 tonnes Les Pays comptant les plus grandes réserves de mines d'or dans le monde en 2021 (en tonnes) sont l'Australie 11.000, la Russie 6800, l'Afrique du Sud 5.000, les Etats-Unis 3.000 tonnes, l' Indonésie 2600, le Brésil 2400, Pérou 2.000, le Canada 2.200, la Chine 2.000 (les réserves de change fin 2021 dépassant les 3200 milliards de dollars).

Classement Pnud

Qu'en est-il du produit intérieur brut et de l'indice du développement humain et existe-t-il une corrélation entre les réserves de change via les réserves d'or et le niveau de développement? Selon les projections du FMI pour 2022, les 20 pays les plus riches du monde en termes de produit intérieur brut à prix courants sont les Etats unis 24.796 milliards de dollars, la Chine 18.460n le Japon 5383, l'Allemagne 4.557, le Royaume-Uni 3.422, l'Inde 3.250, la France 3.140, l'Italie 2.272, le Canada 2.189, la Corée du Sud 1907, le Brésil 1.810, la Russie 1.703, l'Australie 1.677, l'Espagne 1.570, le Mexique 1.71, l'Indonésie 1.247, l'Iran 1.136, les Pays-Bas 1070, l'Arabie Saoudite 876 et la Suisse 832 milliards de dollars.

Quant à l'indice de développement humain incluant l'éducation et la santé, indicateur plus fiable que le produit intérieur brut PIB, les 10 premiers pays dans le classement du Pnud pour l'année 2021, sont par ordre la Norvège avec 0,957 et un PPA par tête d'habitant de 66.494 dollars US, l'Irlande, 0,955 avec 68.371 dollars, la Suisse 0,955 et 69.394 dollars, Hong Kong 0,949 avec 62.985 dollars, Islande 0,949 avec 56.682 dollars, l'Allemagne 0,947 avec 55.314 dollars, Suède 0,945 avec 54508 dollars, Australie 0,944 avec 48.085 dollars; Pays-Bas 0,944 avec 57.707 dollars, Danemark 0,940 avec 48.511 dollars, les USA arrivant en 17ème position avec un indice de 0,940 et paradoxe un PPA par tête d'habitant très élevé de 63.826 dollars. Par grandes régions et sans tenir compte de l'ordre, nous avons pour l'Amérique, les USA avec une note de 0,921 arrivant à la 21ème place, le Canada la 15ème place avec une note de 0,936, le Brésil,0,754 la 87ème place, le Chili 0,855 la 42ème

place, l'Uruguay 0,809 la 58ème place, l'Argentine 0,842 la 47ème place, Cuba 0,764 à la 83ème place, le Pérou 0,772 la 84ème place et le Venezuela 0,691 à la 118ème place.

Le classement des émergents

En Asie nous savons le Japon à la 19ème place avec une note de 0,92, Hong Kong 0,952 arrivant la 4ème place, la Chine et l'Inde, chacun avec plus d'un milliard d'habitants, respectivement la 79ème place avec une note de 0,768, et la 132ème place avec une note de 0,633, la Corée du Sud, une note de 0,925 arrivant à la 19ème place, la Malaisie 0,803 la 62ème place, la Thaïlande 0,800 la 66ème place, le Vietnam 0,736 la 115ème place, le Pakistan 0,544 à la 161ème place, l'Indonésie 0,705 à la 114ème place et l'Afghanistan 0,478 à la 180ème place Pour l'Europe en nous en tenant aux principaux pays nous avons Allemagne 0,978 à la 9ème place, la France 0,866 à la 28ème place, le Luxembourg 0,930 à la 17ème place, Malte 0,918 la 17ème place, la Belgique 0,937 à la 13ème place, l'Italie 0,970 à la 30ème place, l'Espagne 0,905 à la 27ème place et le Portugal 0,866 à la 38ème place. L'Australie 0,916 arrive à la 25ème place, l'Ukraine à la 77ème place avec une note de 0,773 et la Russie à la 52ème place avec une note de 0,822. Pour les pays du Moyen-Orient, nous avons les Emirats à la 26ème place avec une note de 0,911, le Bahreïn et l'Arabie saoudite qui occupent la 35ème place avec une note de 0,875, le Qatar à la 43ème place avec une note de 0,855, le Koweït à la 50ème place avec une note de 0,831, le Sultanat d'Oman à la 54ème place avec une note de l'Iran 0,744 arrivant à la 76ème place, l'Irak 0,686 arrivant à la 121ème place Les 10 pays africains par ordre de classement sont: l'Ile Maurice, les Seychelles, l'Algérie, l'Egypte, la Tunisie, la Libye, l'Afrique du Sud, le Gabon, le Botswana et le Maroc. Pour le Soudan du Sud, le Tchad, le Niger, la République centrafricaine et le Burundi, le Mali, le Mozambique et le Burkina Faso, ils viennent en bas du classement. Dans le rapport de 2022, l'Algérie arrive au 3ème rang en Afrique derrière les Seychelles, 72ème rang mondial, a été classée à la 91ème place sur 191 pays notés avec un indice de 0,745, dans la catégorie des IDH «élevés venant avant l'Egypte (97ème), la Tunisie (97ème), l'Afrique du Sud (109ème) et le Maroc (123ème). Pour le classement selon le FMI, entre 2020/2021, des pays les plus riches d'Afrique, nous avons par ordre décroissant: 10e Angola avec un produit intérieur brut estimé à 68,07 milliards de dollars; 9e Côte d'Ivoire avec un produit intérieur brut estimé à 71,10 milliards de dollars; 8e Ghana avec un produit intérieur brut estimé à 71,95 milliards de dollars; 7e Ethiopie avec un produit intérieur brut estimé à 91,51 milliards de dollars; 6e Kenya avec un produit intérieur brut estimé à 105,68 milliards de dollars; 5e Maroc avec un produit intérieur brut estimé à 123,78 milliards de dollars; 4e Algérie avec un produit intérieur brut estimé à 155,31 milliards de dollars (étant prévu 180 en 2022) ; 3e Afrique du Sud avec un produit intérieur brut estimé à 317,19 milliards de dollars; 2e Égypte avec un produit intérieur brut estimé à 374,89 milliards de dollars; 1er Nigéria avec un produit intérieur brut estimé à 466,88 milliards de dollars.

Le classement de l'Algérie

Quelles sont les réserves d'or en Algérie où l'ensemble des réserves de change clôturerait fin 2022 à plus de 54 milliards de dollars contre 44 fin 2021? l'Algérie possède le premier semestre 2022, un stock d'environ 173,6 tonnes d'or, le montant pouvant être évalué à environ 10/11 milliards de dollars au cours fluctuant entre 2021/2022, où il n' y a pas eu de changement, de volume dans le niveau des réserves d'or depuis 2005/2006. Déjà dans deux contributions parues en 2006 et 2007 suite des différents rapports du CMO, je notais que l'Algérie avait le même volume de 173,6 tonnes d'or (voir google.com A. Mebtoul.). Ce qui positionne l'Algérie 26ème dans le monde, en termes de réserves d'or, l'Algérie se classant au troisième rang, au niveau de la région Mena (Moyen-Orient, Afrique du Nord). Cependant, la monnaie, qui est avant tout un rapport social, traduisant le rapport confiance Etat/citoyens, est un signe permettant les échanges ne créant pas de richesses. Au contraire, la thésaurisation et la spéculation dans les valeurs refuges comme l'or, certaines devises ou certaines matières premières sont nocives à toute économie. Comme démontré précédemment, il n'existe pas de corrélation entre les pays les plus riches et le niveau des réserves de change. Comme, il s'agit d'éviter ce mythe monétaire de se braquer uniquement sur l'équilibre de la balance commerciale afin de préserver les réserves de change, vision statique, et non en dynamique, ne devant pas se réjouir d'une balance commerciale positive avec des pénuries qui touchent la majorité des secteurs. C'est comme un ménage qui connaît un déficit alimentaire par des restrictions, mais avec de nombreuses maladies. Les maladies apparentes du corps social sont le chômage, le taux d'emploi étant fonction de la croissance, devant créer 350.000/400.000 emplois par an, qui c s'ajoutent au taux de chômage actuel estimé par le FMI à environ 14%, nécessitant 8/9% de taux de croissance sur plusieurs années et le retour de l'inflation qui dépasse largement depuis janvier 2022, en moyenne globale, les 10%, plus de 100% pour certains produits comme les pièces détachées Or, l'objectif est pour tout pays la dynamique du processus de développement afin de préserver le pouvoir d'achat, fonction de la création de la valeur ajoutée interne et non d'une rente éphémère. Il est démontré que ce ne sont pas les pays qui ont d'importantes réserves de change ou une balance commerciale excédentaire qui connaissent forcément le taux de croissance élevé, pour la Chine cela provenant de la création de la valeur En conclusion, la richesse de toute nation provient de la bonne gouvernance, permettant la création de valeur ajoutée reposant sur le travail et l'intelligence. Aucun pays ne s'est développé grâce aux mythes des matières premières y compris l'or, mais grâce au savoir et à la bonne gouvernance, à ne pas confondre avec le concept de démocratie de l'Occident et ce qui explique le succès au XXIème siècle de la Chine, s'orientant vers un monde multipolaire. Après avoir épuisé ses stocks d'or, avec la découverte de Christophe Colomb, l'Espagne a périclité pendant plusieurs siècles où en 1962, l'Algérie était plus développée. Le régime roumain communiste avait des réserves de change grâce à des restrictions drastiques des importations, mais une économie en ruine. Et c'est ce qui attend les pays producteurs d'hydrocarbures ou de matières premières brutes qui ne vivent que grâce à cette rente..

Professeur des universités, expert international docteur d' État 1974- Directeur d'études ministère industrie-Energie 1974/1979-1990/1995-2000/2006-2013/2015