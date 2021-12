Plus de 10 millions d'utilisateurs algériens, détenteurs de cartes monétiques, bénéficieront de nouvelles prestations, dans le cadre de ce qui est appelé le paiement électronique ou encore le commerce électronique. Le dispositif, qui existe depuis 2020, date du début de la pandémie de Covid-19, vient de faire l'objet de réajustements, en vue de perfectionner son efficacité. «Ce nouvel accord vient compléter l'interopérabilité des systèmes de paiement électronique entre Algérie poste et le réseau interbancaire», a révélé le Premier ministre, ministre des Finances Aïmene Benabderrahmane, lors de la cérémonie de signature d'un accord portant sur le lancement du service de e-paiement, au titre de l'interopérabilité entre Algérie poste et le réseau

interbancaire. Il y a lieu de préciser que l'accord a été signé entre Madjid Messaoudène, directeur général du Groupement d'intérêt économique de la monétique le GIE monétique, Baya Hanoufi, directrice générale d'Algérie poste et Nawel Benkritly, directrice générale de la Société d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique, la Satim. Pratiquement, il est attendu que cet accord apporte des nouveautés et des améliorations au processus du e-paiement en Algérie, au grand bonheur des utilisateurs et des opérateurs financiers et économiques. Ainsi, il est attendu que 16 millions de cartes soient, progressivement, mises à disposition, à l'horizon 2024. De plus, selon les déclarations de Aïmene Benabderrahmane, plus d'un million de commerçants seront équipés de terminaux de paiement électronique, TPE, sans compter la disponibilité de plus de 10 000 commerçants, qui seront actifs sur différentes plates-formes du e-paiement. Pour le Premier ministre, cet accord permettra de réaliser «l'intégration financière en Algérie, outre la facilitation des différentes procédures administratives au profit des citoyens».

Dans ce cadre, il est utile de noter que «le développement de l'économie numérique et la généralisation du paiement en ligne, devront résorber progressivement la masse monétaire circulant dans les circuits informels», devait préciser Benabderrahmane. En revanche, au cours de son allocution, le Premier ministre a mis le doigt sur les failles et les insuffisances constatées, par exemple, dans les réseaux de distribution monétiques DAB et GAB. Il incitera les responsables des services bancaires et financiers à davantage de célérité et d'efficience, en vue de l'amélioration de la qualité des prestations de services. «Nous avons constaté, à maintes reprises, que des citoyens voulant retirer leurs paies ou de l'argent, ont été confrontés à des guichets en panne ou en rupture de liquidités...», s'exclamera-t-il, invitant les responsables des banques à consentir davantage d'efforts pour balayer ces carences et à adhérer à cette démarche. Quant au ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki cet accord profitera à une transformation globale des rapports entre opérateurs économiques de s'orienter et tous les titulaires de cartes de paiement, à travers un accroissement des offres et des échanges via le Net. Bibi Triki a promis une amélioration constante et continue des infrastructures électroniques de son secteur, afin «de mieux répondre aux exigences des citoyens, des opérateurs économiques et aux organismes administratifs».