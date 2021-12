L'espace d'une Rencontre nationale sur la relance industrielle, l'on s'est rendu compte que la scène nationale regorge de compétences, d'intelligences, d'une ingénierie multiple et diverse et de valeurs managériales et de marketing sûres à même de renverser la vapeur, en un temps record. Si les regards se sont focalisés sur les bilans et les diagnostics établis par les ateliers, les débats, quant à eux, étaient enrichissants, faisant émerger des valeurs nationales sûres, jusque-là enfouies dans les bureaux et les méandres de l'administration. On a beau louer et vanter les mérites de ces génies algériens établis à l'étranger, mais n'oublions pas de valoriser ou d'écouter celles que nous continuons de côtoyer et de croiser tous les jours, dans les couloirs de nos administrations, de nos cités et lors de nos conférences. L'espace d'une Conférence nationale, nombre de participants ont été ravis et honorés de partager des moments précieux avec des sommités et des compétences sûres. Tout cela semble avoir été balayé d'un revers de la main, au profit d'un compte rendu final, illustrant les recommandations des ateliers de travail et de réflexion. Un black-out insensé et irrationnel, qui n'a pas capitalisé ni pérennisé cette masse de connaissances, d'expériences, de force de propositions, qui a explosé à la faveur d'une perche tendue par l'Etat, à travers un espace temporel bien établi. En effet, fait remarquable au cours de cette Conférence nationale sur la relance industrielle, cet impressionnant conglomérat de sigles et d'entités touchant à différentes disciplines et secteurs, présents dans les ateliers. Des structures gouvernementales, des organes officiels, des offices savants, des centres régulateurs, des associations spécialisées et autres encore, méconnus des opérateurs économiques, de la presse et, surtout, du grand public. Cela revient à dire que toute la problématique quant à trouver les failles qui entravent un rôle plus efficace de ces structures, à même de contribuer à la relance scientifique dans le pays, sans oublier les formules à trouver également, afin de rendre efficaces et dynamiques ces sigles dans la quête nationale de renouveau et de refondation nationale.

À voir ces sigles incrustés dans les listes des quatre ateliers, où se sont focalisés les débats et la réflexion, l'on s'interroge sur leur apport réel sur le terrain, en relation avec leurs secteurs de prédilection. Une interrogation, somme toute légitime, au regard de la majorité des secteurs auxquels ils sont affiliés et qui peinent à trouver les solutions miracles ou idoines à mettre en oeuvre pour sortir de la léthargie nationale. Quelle contribution ou valeur ajoutée apportent réellement ces structures, dans l'effort national de sortie de crise? Le président est allé jusqu'à évoquer une «révolution industrielle», en lançant un appel à l'adhésion et à la mobilisation générale, en faveur de ce projet national de redressement de l'économie. Il y a lieu de s'interroger si de nouveaux mécanismes doivent être trouvés ou mis en oeuvre pour rendre plus attractif ce domaine, accroître la contribution de ces structures et les rendre plus rentables sur un plan scientifique, didactique, cognitif et pédagogique, cela s'entend.