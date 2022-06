Dans le but d'apporter les précisions nécessaires, pour le bon déroulement de l'opération de soutien et de refinancement des microentreprises en difficulté, le ministre des Finances et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Microentreprise, ont procédé à la signature d'un nouveau texte ayant pour objet d'introduire de nouvelles conditions et modalités de refinancement des microentreprises en difficulté, ont été fixées par un arrêté interministériel paru au Journal officiel (n°37). Il s'agit de l'arrêté interministériel du 27 avril 2022 qui stipule qu' «en vertu des dispositions du nouvel arrêté, sont exclus des procédures de refinancement, le ou les jeune (s) promoteur (s) dont les microentreprises sont en difficulté bénéficiaire(s), du prêt supplémentaire non rémunéré d'exploitation et ceux ayant bénéficié d'éventuelles mesures exceptionnelles liées au crédit bancaire et/ou au prêt de l'agence. Le ou les jeune (s) promoteur (s) dont les microentreprises sont en difficulté et ayant vendu et/ou liquidé leur équipement sont également exclus du refinancement».On ne peut plus clair, ce nouveau texte est venu séparer le bon grain de l'ivraie et éviter de donner de faux espoirs aux opérateurs qui ne remplissent pas les conditions de cet accompagnement, car il faut savoir que le principe du financement des microentreprises repose, en finalité, sur l'aboutissement d'une relance de l'activité et l'établissement de nouvelles bases d'exploitation. Le renoncement aux poursuites judiciaires et le rééchelonnement des dettes a été destiné aux jeunes investisseurs qui ont connu un faux départ, afin de rattraper ce retard et de pouvoir développer leurs projets. Dans ce cas de figure, ils ouvrent droit à ce soutien de l'Etat, à condition d'avoir préservé les équipements, objets du crédit dont ils ont bénéficié.