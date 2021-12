La compagnie CASH Assurances sera présente à la 10e édition du Salon «des banques, assurances et produits financiers» - EXPOFINANCES -, qui se tiendra au Pavillon central de la Safex - Pins maritimes à Alger, du 13 au 25 décembre et qui regroupera plus de 60 opérateurs, activant dans le domaine des finances, ainsi que des dizaines de milliers de visiteurs. C'est l'occasion pour les équipes de CASH Assurances, en sa qualité de compagnie d'assurance leader, dans le domaine de la couverture des risques de pointe et des risques liés aux activités économiques, de rencontrer et d'échanger avec ses nombreux partenaires qui seront présents au plus grand rendez-vous annuel, dédié aux banques, aux assurances et aux produits financiers. Les équipes de CASH Assurances auront également l'opportunité d'exposer, aux nombreux visiteurs du salon, les nouveaux produits et services de la compagnie et leur faire découvrir sa nouvelle plate-forme numérique intégrant le service de paiement en ligne qui permet d'établir les devis, de les convertir en contrat et de payer les polices d'assurances avec la Carte Interbancaire (CIB), dans un processus digital simplifié et entièrement sécurisé. A travers sa présence à ce grand rendez-vous regroupant les professionnels du secteur des finances, CASH Assurances confirme, encore une fois, sa vocation de compagnie d'assurance, toujours, à l'écoute et au service de ses clients et partenaires.