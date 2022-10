Dans le cadre de sa politique de proximité avec ses clients et partenaires, la compagnie CASH Assurances organise un séminaire, sous le thème «La gestion des risques et l'assurance», et ce demain, à l'hôtel Sheraton de Annaba.

Cette rencontre régionale, qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de ses clients dans chacune des étapes qui caractérisent le processus d'identification, d'évaluation et de gestion des risques qu'ils encourent, regroupera les chefs d'entreprise de la région est du pays.

Lors de ce regroupement des communications, traitant différentes problématiques liées aux risques auxquels sont confrontées les entreprises de différentes tailles de business et activant dans divers domaines d'activités, seront données par les cadres dirigeants de la compagnie et enrichies par les interventions des nombreux chefs d'entreprise qui y prendront part.