Contrôle de gestion, suivi&évaluation, modernisation, numérisation, anticipation et veille stratégique, mais aussi plan de valorisation des ressources humaines, tels sont les maîtres-mots du nouveau management préconisé à la Sonelgaz, afin d'assurer un nouveau redéploiement du groupe à l'horizon 2035. C'est, en tout cas l'ambition affichée par le jeune P-DG du groupe, Chaher Boulakhras lors du regroupement, hier, des managers des sociétés des métiers de la Sonelgaz.

À l'issue d'une présentation des bilans des réalisations, tout au long de l'année qui s'écoule et la feuille de route pour l'été 2022, et le plan stratégique 2035, on est tenté de croire que les indicateurs de la Sonelgaz sont au vert. Avec un management soigné et rénové, cette entreprise nationale stratégique se projette déjà au-delà des frontières, avec des investissements importants et un portefeuille de services et produits variés. «La compétition et la concurrence sont rudes au sein des marchés mondiaux... Mais nous avons les potentialités qui nous permettent d'être compétitifs, selon les standards et les normes requises à l'international. Nous n'avons pas de complexes à ce sujet...», dira le jeune P-DG de la Sonelgaz. Il précisera, par ailleurs, que «les investissements du groupe, à l'étranger, ne touchent pas uniquement aux produits de l'énergie... Ils s'étendent aux volets des services, de la formation et de l'expertise». À ce propos, il ajoutera que «le groupe a passé des contrats de partenariats avec une dizaine de pays, dont certains, africains, à l'instar de la Mauritanie... Ces contrats touchent aux équipements, pièces de rechange, les turbines à gaz, les instruments de maîtrise, les isolants, les transformateurs, etc.», dira-t-il encore. Le premier manager de la Sonelgaz évoquera la mise en service, par son entreprise, d'une station de 500 mégawatts dans un pays du Moyen-Orient, qui a bénéficié de l'exportation de deux turbines à gaz de l'Algérie. Selon le P-DG de ce groupe, les investissements de la Sonelgaz, à l'étranger, verront l'injection de 10% du chiffre d'affaires dans des projets de développement nationaux. En ce qui concerne les investissements en interne, la Sonelgaz ambitionne d'améliorer le taux d'intégration national, à travers le développement des infrastructures de production. «Nous en sommes à 30% et nous comptons atteindre les 60%, dans le cadre de la feuille de route du groupe», dira-t-il. Toujours au sujet des turbines à gaz, Boulakhras fera état «d'un contrat qui a déjà été passé à l'étranger, ainsi que des négociations en cours, pour des contrats de fourniture avec d'autres pays étrangers». Par ailleurs, concernant le mégaprojet des 500 mégawats qui est situé au niveau de trois wilayas, Béchar, Biskra et Ouled Djellal, «les travaux sont en cours de finalisation. Reste seulement à traiter des aspects juridiques relatifs au projet», confiera-t-il encore. Décortiquant la mise en oeuvre du plan stratégique, il estimera que «la Sonelgaz a réalisé, à hauteur de 70%, le programme du président de la République concernant le raccordement à l'énergie électrique et gazière, entre autres». À ce propos, chiffres à l'appui, il citera quelque

«400 000 foyers raccordés en deux années seulement, et plus de 2 000 investisseurs ont bénéficié des mêmes prestations», dira-t-il, avant d'ajouter que «le groupe n'aurait pas pu accomplir ces réalisations, s'il n'avait pas bénéficié du soutien et des facilitations de l'Etat et l'accompagnement des banques». Tout en s'appuyant sur les points forts du groupe, identifiés clairement, sans oublier les points faibles à traiter, la Sonlegaz semble avoir adopté une résolution pragmatique pour réussir son pari. À la suite la la Covid-19, les créances de la Sonelgaz ont atteint un pic inégalé, avec 200 milliards de dinars, alors qu'elles ne dépassaient guère les 60 milliards de dinars en 2019.Pour le P-DG de la Sonelgaz, «il n'était pas question de priver les abonnés de l'énergie électrique, alors qu'ils se trouvaient en période de confinement». Aujourd'hui, le groupe de Boulakhras aspire à des niveaux d'excellence supérieurs, notamment en surfant sur deux fronts distincts, notamment celui de l'énergie à diversifier et à maîtriser, et celui de l'industrie à performer et à développer.