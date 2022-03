La création de postes d'emploi est véritablement un cheval de bataille du wali de Bouira. Les jeunes doivent reprendre l'espoir dit-il, en marge du lancement de la session de février de la formation professionnelle. Ce sont là «les instructions du président Tebboune pour l'année 2022», poursuit-il. Le chef de l'exécutif de Bouira, Lekhel Ayat Abdeslam, est revenu sur l'intérêt accordé par les services de la wilaya aux jeunes chômeurs. La relance réelle du développement local ne peut se faire qu'en parallèle d'une véritable dynamique économique, industrielle, agricole et commerciale fait-il savoir. Il a, par ailleurs, rappelé que l'entame de quelques entreprises d'Oued el Berdi après des autorisations d'exploitations accordées par les services concerné, ont permis en un seul mois, le recrutement de pas moins de mille employés. Et d'ajouter que des centaines de locaux distribués aux jeunes, il y'a des années et qui ne sont toujours pas exploités, ont enfin été récupérés, bien entendu après l'usage des mesures administratives en vigueur (mises en demeure et autres).

Les mêmes locaux, explique le wali, seront redistribués à d'autres jeunes voulant réellement rentrer dans l'exercice professionnel. Il rappelle, par ailleurs, que l'octroi de ces locaux sera du ressort des commissions de daïra constituées à cet effet.

Les bénéficiaires seront les diplômés de la formation professionnelle, de l'université, artisans et autres, notamment les porteurs de projets dans le cadre de l'un des organismes de soutien à l'emploi des jeunes ou chambres consulaires (Angem, Anad, Cam etc.). Les jeunes pouvant démarrer leurs projets avec leurs propres moyens sont également concernés et toutes les facilitations seront accordées pour tout les intéressés, rassure le wali. Toujours en vue de créer des postes d'emploi, le même responsable fait savoir que le fameux centre commercial géant, dans la ville de Bouira, sera très bientôt en chantier, ce qui permettra à beaucoup de jeunes de pouvoir travailler. Enfin, le wali revient sur le projet du marché couvert de la ville, à l'arrêt depuis 2016 pour difficulté financière, lequel marché verra la relance des travaux dans les meilleurs délais. Une enveloppe de 2milliards de centimes du budget de wilaya est accordée en aide à la commune de Bouira en vue de finaliser ce projet, quelque 160 employés pourront y travailler, estime le chef de l'exécutif. Dans le même sillage, en rapport toujours avec la création d'emploi,la maison d'accompagnement et d'aide à l'insertion professionnelle relevant du secteur de la formation professionnelle, a organisé une journée de sensibilisation et vulgarisation au profit des futurs diplômés du secteur. Journée animée par un professeur de l'université de Béjaïa, Moussa Boukrif, spécialiste en la matière. Ce dernier rassure, la culture de l'entrepreneuriat, en Algérie, émerge de plus en plus. Il revient sur l'apparition des maisons d'accompagnement et autre incubateurs de métiers qui assisteraient le porteur de projet innovant à préciser son idée, évaluer la pertinence de son projet et de catalyser ses ressources propres. Moussa Boukrif a, par ailleurs, fait allusion à l'importance du potentiel juvénile dont dispose notre pays. Les travaux de cette rencontre étaient illustrés par des exemples vivants de jeunes ayant tenté l'expérience entrepreneuriale et qui ont pu réaliser leurs objectifs, donc entièrement satisfaits. De son côté, le directeur de la formation professionnelle de Bouira, Ali Houassi, fait savoir que ce genre de rencontres est régulier dans son secteur, en vue d'inculquer, au maximum, la culture entrepreneuriale aux apprenants et les inciter ainsi à développer un projet professionnel dans leur esprit, lequel projet qu'ils entameront dés la fin de leur cursus de formation.