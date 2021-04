Une initiative conjointe du ministère des Affaires étrangères (MAE) et des Chambres de commerce et d'industrie (CCI) d'Algérie, visant à doter le pays d'une diplomatie économique dynamique et bien informée des potentialités de ses champions industriels, a été prise les 27 et 28 mars à Sétif, en présence de nombre de capitaines d'industrie. Une mission d'observation et de soutien aux «acteurs économiques, leaders et pionniers dans l'export», composée de divers acteurs économiques, a participé à cette initiative qui s'inscrit dans la vision du gouvernement de «soutenir, valoriser et encourager» les entreprises algériennes exportatrices et à susciter l'émulation au sein des entrepreneurs locaux qui se sont lancés à l'assaut des marchés extérieurs. À cette occasion, la délégation du MAE et des CCI a pu visiter les sites industriels de Faderco à Sétif et assister ainsi au départ d'une opération d'exportation vers la Tunisie, la Libye et la Grèce. Faderco, qui dispose d'un outil industriel de premier plan, exporte déjà depuis plusieurs années des produits finis comme de la bobine de ouate de cellulose vers plus de 15 pays en Europe, au Moyen-Orient, et en Afrique du Nord et sub-saharienne. En 2020, ces exportations ont concerné plus de 600 conteneurs. Faderco est le seul exportateur certifié FSC (Forestry Stewardship Council) au Maghreb. Ce label est une condition pour exporter vers l'Europe. De plus, cette entreprise est le premier opérateur africain sur le marché de la ouate pour l'Europe du Sud. En Algérie, il a su aussi créer des marques «fortes» telles que Awane, Cotex, Bimbies ou encore Uni-form, qui sont des marqueurs de qualité pour les consommateurs algériens. Il faut savoir que 80% des quelque 31.000 tonnes de capacités de production de bobines de ouate, de cellulose de la nouvelle unité de production Sétif 4, seront dédiées à l'export,» a déclaré Amor Habès, directeur général de Faderco.