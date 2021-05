Cette inauguration, qui s'est faite en grande pompe, a attiré le gotha des médias et des influenceurs du pays.

Un endroit d'exception pour une enseigne d'exception! NexTimes, représentant officiel de plusieurs marques de montres et d'accessoires, a inauguré dimanche dernier, sa troisième boutique. Il a choisi le Garden City Mall de Chéraga pour ce magasin qui nous plonge au royaume de l'horlogerie. Une échoppe magnifique, digne des plus grands horlogers du monde, qui se fond parfaitement dans le paysage de ce centre commercial pas comme les autres. À travers cette troisième boutique après celle des centres commerciaux Ardis, d'Alger et d'Oran, NexTimes dévoile un univers sophistiqué, à l'ambiance chic et feutrée, permettant aux différentes marques de renom d'exposer l'étendue de leur savoir-faire avec une rare élégance. Cette inauguration qui s'est faite en grande pompe a attiré le gotha des médias et des influenceurs du pays. Ils se sont, d'ailleurs, bousculés pour découvrir l'expertise et l'originalité des bijoux (montres et accessoires) de NexTimes, devenus une référence en la matière. Elle est le représentant officiel de plusieurs marques, à savoir Fossil, Skargen, Diesel, Dkny, Armani Exchange, Emporio Armani et Michael Kors. Plus de 1.300 modèles de montres et d'accessoires sont disponibles pour répondre aux attentes des amateurs et des amatrices de montres. Les prix varient, selon la marque, de 17.000 DA à 95.000 DA. NexTimes a aussi intégré le e-commerce en proposant une boutique en ligne www.nextimes.dz qui facilite le service d'achat pour les clients, avec une livraison gratuite à travers 44 wilayas du pays. Hormis les trois boutiques dont dispose NexTimes, la marque compte une vingtaine de revendeurs officiels, qui assurent la disponibilité de produits de qualité. «Chez NexTimes, nous adoptons une politique de tolérance zéro, en ce qui concerne les produits contrefaits. Nos boutiques garantissent des produits authentiques et mettent à la disposition des clients un excellent service après-vente», a assuré, dans ce sens, Nahla Kaddour, directrice générale de NexTimes.

Les montres proposées offrent ainsi une garantie internationale, qui s'étale sur deux années et également une disponibilité de pièces de rechange 100% authentiques. Bienvenue au royaume de l'horlogerie.