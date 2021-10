Pas de changement dans le niveau des réserves d'or depuis de longues années. Déjà, dans deux contributions parues en 2009 et 2016 suite à des différents rapports du CMO (2009-2016), je notais que l'Algérie était classée à la 22e place mondiale, avec le même volume de 173,6 tonnes d'or (voir google.com 2016 -A. Mebtoul.). L'on devra éviter l'illusion monétaire car la monnaie, qui est avant tout un rapport social, traduisant le rapport confiance État/citoyens, est un signe permettant les échanges ne créant pas de richesses. Au contraire, la thésaurisation et la spéculation dans les valeurs refuges comme l'or, certaines devises ou certaines matières premières sont nocives à toute économie. Aussi,il n'existe pas de corrélation entre les pays les plus riches et le niveau des réserves de change.

Le WGC a indiqué que les réserves mondiales d'or des banques centrales avoisinent les 35 244,5 tonnes. L'or a servi d'étalon monétaire exclusif, l'étalon or avec les accords de Bretton Woods instaurant le système monétaire international en 1945 (Gold Exchange Standard) avec le dollar comme monnaie internationale défini en un certain poids d'or et les autres monnaies en dollars. En 1971, avec le président Nixon, les États-Unis suspendent la convertibilité du dollar vis-à-vis de l' or et en 1976, les accords de la Jamaïque démonétisent l'or qui, dès lors, n'a plus de rôle monétaire officiel. Du fait que le dollar reste la monnaie internationale, bien qu'en baisse où selon le FMI en 2019, 40,4% des paiements internationaux étaient réglés en dollars et 33,5% en euros, cela explique en partie l'expansion du déficit budgétaire américain, les USA faisant jouer la planche à billets.

Les réserves internationales d'un pays sont, généralement, l'ensemble des disponibilités composant le portefeuille des actifs que sa Banque centrale détient (devises, or, droits de tirages spéciaux (DTS).L'or coté en once (troy ounce) (1 once = 31,1034768 g) est échangé sur le marché des métaux précieux, principalement sur les places de New York, Londres, Zurich et Hong Kong. L'or étant indéfiniment réutilisable et pratiquement indestructible, la quasi-totalité des tonnes d'or extraites depuis les débuts de l'humanité est toujours existante. Au total, les mines produisent environ 60% de l'offre mondiale, les 40% restants proviennent du recyclage et des reventes de stocks des banques centrales. Pour le 15 octobre 2021, nous avons la cotation suivante, 57,82 dollars le gramme, 1798,55 dollars l'once 57 824,73 dollars le kg avec des fluctuations cours achat vente, entre 49 800 dollars le kg et à la vente 57800 dollars le kg , pouvant prendre pour nos estimations une moyenne médiane de 53 000 dollars le lingot d'or (1kg d'or fin).

Les injections massives de liquidités dans l'économie par les banques centrales avec l'épidémie du coronavirus - via des rachats d'obligations, des titres de dettes des Etats et des entreprises ont influé négativement sur les taux de ces mêmes obligations, ce qui a incité nombre d'investisseurs à se rabattre sur d'autres actifs, comme les actions plus risquées, mais potentiellement plus rémunératrices, comme l'or Dans ce contexte, l'or, qui n'apporte de son côté aucun rendement, devient mieux que moins que rien, selon Benjamin Louvet spécialiste des matières premières au sein de la société de gestion OFI Asset Management. Les investisseurs se tournent vers le métal doré, valeur refuge en ces temps incertains, ce qui fait mécaniquement monter son cours.

Quel poids pour les stocks d'or?

Selon le rapport du Conseil mondial de l'or (CMO), les réserves totales des 100 pays étant estimés à 32.813 tonnes, Si l'on prend une cotation moyenne de 1,15 dollar un euro, nous aurons pour les dix premiers pays les réserves d'or suivantes incluses dans le montant des réserves de change. Les Pays-Bas, avec 612,5 tonnes et des réserves officielles d'or en euros de 31,24 milliards d'euros,35,92 milliards de dollars et une part d'or dans les réserves de change du pays de 70,9%, donnant un total de réserves de change fin 2020 d'environ 51 milliards de dollars- 9. L'Inde, avec 654,9 tonnes et des réserves officielles d'or en euros de 33,4 milliards d'euros soit 38,40 milliards de dollars avec une part d'or dans les réserves de change du pays de 7,5%, donnant un total de réserves de change de 513 milliards de dollars. Le Japon avec 765,2 tonnes et des réserves officielles d'or de 39,03 milliards d'euros soit 44,80 milliards de dollars avec une part d'or dans les réserves de change du pays de 3,1% donnant un montant de réserves de change de 1448 milliards de dollars. La Suisse, avec 1 040 tonnes et des réserves officielles d'or en euros de 53,04 milliards d'euros soit 60,99 milliards de dollars avec une part d'or dans les réserves de change du pays de 6,5% donnant un montant de réserves de change de 938,40 milliards de dollars.

La Chine avec 1 948,3 tonnes et des réserves officielles d'or en euros de 99,36 milliards d'euros soit 114,26 milliards de dollars avec une part d'or dans les réserves de change de 3,4%, soit un montant de réserves de change de 3360,70 milliards de dollars. La Russie avec 2 299,2 tonnes, des réserves officielles d'or en euros de 117,26 milliards d'euros soit 134,84 milliards de dollars, avec une part d'or dans les réserves de change de 22,6%,donnant un montant de réserves de change de 596,70 milliards de dollars. La France avec 2 436 tonnes et des réserves officielles d'or en euros de 124,24 milliards d'euros, soit 142,87 milliards de dollars avec une part d'or dans les réserves de change du pays de 65%, donnant un montant de réserves de change de 2198,10 milliards de dollars. L'Italie avec 2 451,8 tonnes et des réserves officielles d'or en euros de 125,04 milliards de dollars soit 144,21 milliards de dollars avec une part d'or dans les réserves de change de 70,8%, donnant un montant des réserves de change de 203,70 milliards de dollars.

Le cas parlant de l'Arabie saoudite

L'Allemagne, avec 3 363,6 tonnes et des réserves officielles d'or en euros de 171,54 milliards d'euros, soit 197,27 milliards de dollars avec une part d'or dans les réserves de change du pays de 75,2% donnant un montant des réserves de change de 2624 milliards de dollars. Les États-Unis, avec 8 133,5 tonnes avec des réserves officielles d'or en euros de 414,81 milliards d'euros, soit 477,03 milliards de dollars avec une part d'or dans les réserves de change du pays de 78,9%, donnant un montant de réserves de change de 604,60 milliards de dollars. Signalons, également, selon les données internationales de juin 2021, pour l'ensemble de la zone euro, le stock d'or est évalué à 505 tonnes, et pour d'autres pays, nous avons Taiwan avec 424 tonnes d'or, la Turquie, 513 tonnes, Kazakhstan 396 tonnes, le Portugal 383 tonnes, l'Ouzbékistan 364 tonnes, l'Arabie Saoudite 323 tonnes, le Royaume-Uni 310 tonnes, le Liban 287 tonnes, l'Espagne 282 tonnes, l'Autriche 280 tonnes, la Thaïlande 198 tonnes, la Pologne 229 tonnes, la Belgique 227 tonnes. Ce classement permet de constater que les pays avec les plus grandes réserves d'or ne sont pas forcément ceux qui ont un fonds d'État important. La preuve avec l'Arabie saoudite qui se situe à la seizième place du classement des pays par réserves d'or, tandis que son fonds souverain est le deuxième le plus important au monde. Tout comme le fonds singapourien qui est l'un des plus importants, mais dont le stock d'or est peu conséquent.

Quelles sont les réserves d'or en Algérie? Selon les sources internationales, la Banque d'Algérie possède fin 2020, un stock d'environ 173,6 tonnes d'or. Au cours d'octobre 2021, le montant des réserves d'or de l'Algérie peut être évalué à 10,90 milliards de. dollars Ce qui positionne l'Algérie 26ème dans le monde, en termes de réserves d'or, l'Algérie se classant au troisième (03) rang, au niveau de la région Ména (Moyen-Orient, Afrique du Nord).. Cependant, depuis 2005-2006, il n'y a pas eu d'augmentation et ce sont toujours les mêmes données de 173,6 tonnes reprises par les différents responsables et la presse nationale. Lors de son allocution, le 13 février 2021, au forum du quotidien Echaab le ministre des Mines a révélé l'existence d'un stock national d'or souterrain estimé à

124 tonnes se trouvant particulièrement dans les wilayas de Tamanrasset et d'Illizi pour une valeur au cours d'octobre 2021 de 6,57 milliards de dollars mais comme dans le pétrole, les réserves se calculent par rapport au coût, la concurrence internationale, et au vecteur prix international pouvant découvrir des milliers de gisements, mais non rentables financièrement, le ministre des Mines reconnaissant que pour la mine d'Amesmessa, dont les réserves en or dépassent 45 tonnes, des problèmes techniques empêchent d'atteindre la profondeur exigée.

La monnaie, un rapport social

L'objectif est d'atteindre une production de 500 kg d'or/an, ce qui donnerait à un cours de 53.000 dollars le kg un chiffre d'affaires de 25,3 millions de dollars. Or, comme dans la sidérurgie ou le phosphate, les charges sont très lourdes, sous réserve de la maîtrise des coûts, les normes internationales étant de 50% ce qui resterait comme profit net environ 12,3 millions de dollars.

La monnaie rapport social traduisant le rapport confiance Etat/citoyens, est un signe permettant les échanges ne créant pas de richesses et la thésaurisation et la spéculation dans les valeurs refuges comme l'or, certaines devises ou certaines matières premières est nocif à toute économie. Aucun pays ne s'est développé grâce aux mythes des matières premières y compris l'or, mais grâce au savoir et à la bonne gouvernance, à ne pas confondre avec le concept de démocratie de l'Occident et ce qui explique le succès au XXIème siècle de la Chine. Après avoir épuisé ses stocks d'or, avec la découverte de Christophe Colomb, l'Espagne a périclité pendant plusieurs siècles où en 1962, l'Algérie était plus développée. Et c'est ce qui attend les pays producteurs d'hydrocarbures qui ne vivent que grâce à cette rente. Cependant, le mythe de l'or dans la conscience populaire est important et l'opinion algérienne a besoin d'être éclairée sur le stock d'or, qui n'a pas bougé depuis 2009, alors que l'Algérie s'est lancée dans l'exploitation d'un gisement d'or et depuis 2009 différents ministres ont annoncé une production importante. Les réserves de change de l'Algérie qui proviennent à plus de 98% des hydrocarbures sont passées de 194 milliards de dollars au 1er janvier 2014, à 62 au 31/12/2019, à 48 au 31/12/2020 et à 44 entre avril/mai 2021. Il existe deux hypothèses. Si, l'or est inclus dans le montant des réserves de change, nous aurons entre avril/mai

2021 44 milliards de dollars en moins 10 milliards de dollars soit 34 milliards de dollars de réserves de change ou s'il n'est pas inclus alors nous aurons 54 milliards de dollars.