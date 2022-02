D'une importance capitale et faisant l'objet d'inquiétude et de stress, autant pour les pouvoirs publics que pour le citoyen, la gestion des ressources en eau est en phase de connaître une nouvelle stratégie de gestion, qui vise à renforcer le moyens de récupération et de distribution de ce précieux liquide, et ce à travers la relance des projets de stations de dessalement de l'eau de mer. Remise à l'ordre du jour au cours des récentes réunions du gouvernement, cette orientation prend une dimension particulière, à l'approche du mois de Ramadhan et de la saison estivale. Pour assurer le bon déroulement des étapes de réalisations qui assureront l'aboutissement dans les délais, de l'ultime objectif qui demeure, incontestablement, la disponibilité de l'eau durant ces périodes de grandes consommation, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a tenu, lundi à Alger, une réunion de travail avec le ministre des Ressources en eau, Karim Hasni, consacrée au suivi des projets de dessalement de l'eau de mer, à travers le territoire national», selon le communiqué du ministère de l'énergie et des Mines. Une situation d'urgence qui découle d'une inertie qui a duré des décennies, dans le domaine de renouvellement des sources d'exploitation de l'eau de mer, sur un littoral de 1 200 km qui ne comprenait que 11 stations de dessalement. C'est dire l'importance du déséquilibre entre les capacités existantes et les besoins grandissants de la population, auxquels s'ajoutent les effets d'une faible pluviométrie, ces dernières années, qui accentuent l'ampleur du stress hydrique, engendrant de graves conséquences. C'est dans cet ordre d'idées que le gouvernement tente de mettre en place des mécanismes susceptibles d'optimiser ces capacités, en vue de remédier efficacement à cette situation qui affecte plusieurs pans de l'économie nationale. À cet effet, le président de la République n'a pas manqué, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, de donner des instructions fermes, pour que toutes les conditions soient réunies pour concrétiser, dans les plus brefs délais, ces réalisations, ordonnant de «fournir toutes les capacités foncières et de réunir les conditions appropriées, afin d'achever les projets des cinq stations de dessalement de l'eau de mer, dont la réalisation avait été programmée lors des précédentes réunions du Conseil des ministres». Il faut dire que la tâche est loin d'être une sinécure, dans la mesure où le temps demeure le facteur déterminant et contraignant de la concrétisation de ces réalisations, du fait qu'en l'espace de quelques mois, il est attendu une mobilisation sans précédent des services de plusieurs secteurs, et une efficacité sans failles en matière d'organisation et d'exécution, pour espérer ériger des unités opérationnelles et prêtes à faire face à une consommation qui ne fera qu'augmenter dans les prochains mois. Une épreuve de taille, qui pourra révéler ou pas, l'émergence de nouveaux paradigmes de gestion adaptés à la réalité du terrain et en adéquation avec l'ampleur du défi d'éradiquer les effets d'une situation de stress permanent. Par ailleurs, il est clair que de telles épreuves ne manqueront pas d'apporter une nouvelle approche qui s'articulera essentiellement autour de l'évaluation des besoins et s'appuera sur les prévisions de consommation, éminemment nécessaires pour trouver les solutions les plus judicieuses.