La coopération énergétique est un des axes majeurs de la stratégie économique du pays. Elle doit mener au but ultime fixé par le président de la République: la transition énergétique. «L'objectif à atteindre, dans les cinq années à venir, est de concrétiser une transition basée sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, de façon à répondre aux besoins de la consommation interne, croissante...», avait déclaré le président Abdelmadjid Tebboune, lors d'un Conseil des ministres, tenu le 8 mars 2020. Le temps presse. C'est d'autant (plus) vrai, avec le plongeon des cours du pétrole sous les 90 dollars. Construire une économie viable, productrice de richesse est devenu, de ce fait, vital pour laisser souffler un secteur pétro-gazier qui demeure, contre vents et marées, la colonne vertébrale de l'économie nationale. La piste énergétique constitue une de opportunités attestées pour diversifier l'économie du pays. Le ministre de l'Énergie et des Mines est à la manoeuvre et enchaîne les pourparlers. Il s'est entretenu, jeudi, avec l'ambassadrice du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Sharon Anne Wardle, avec laquelle il a évoqué le renforcement des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays. Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère, les entretiens entre les deux parties ont porté, notamment, sur «le renforcement des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans les domaines de l'énergie, des hydrocarbures, de l'électricité, des énergies nouvelles et renouvelables, et l'efficacité énergétique», a indiqué un communiqué du MÉM. Les grands axes du programme de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ont été présentés par le ministre, qui a insisté sur l'échange du savoir-faire et de visites entre les entreprises des deux pays, ainsi que la fabrication locale des équipements entrant dans le cadre de cette industrie, invitant les entreprises britanniques à «s'engager sur les investissements et le partenariat dans le domaine du développement de l'hydrogène vert». De son côté, Sharon Anne Wardle a fait part de «la volonté des autorités britanniques à développer les relations de partenariat avec l'Algérie et à renforcer les consultations économiques et les échanges d'expériences». La veille, ce fut avec une délégation de l'entreprise allemande VNG que le ministre a abordé les opportunités d'affaires et d'investissements entre le groupe Sonatrach et VNG dans le domaine énergétique. Il a été, notamment, question des possibilités d'établir des relations de coopération, à travers des projets de partenariat mutuellement bénéfiques, notamment le développement, le transport et la commercialisation de l'hydrogène vert. Un créneau sur lequel mise l'Algérie, afin de réussir sa transition énergétique vers les énergies nouvelles et renouvelables, une des actions phares du gouvernement. Doté d'un potentiel solaire exceptionnel, le pays a les moyens de produire de l'hydrogène vert, et à des coûts très compétitifs, de surcroît. «Grâce à son potentiel considérable en énergie solaire, ses importantes ressources en gaz naturel et les infrastructures de distribution associées, l'Algérie est bien placée pour produire l'hydrogène vert et éventuellement bleu (à partir du gaz naturel avec capture et stockage de carbone), à des coûts compétitifs», avait indiqué, en avril dernier, le Commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique.

À ce propos, un projet de production d'énergie à partir de l'hydrogène, en partenariat avec des entreprises allemandes, avait été annoncé, en juin dernier, par le ministre de l'Énergie et des Mines, lors d'un entretien avec la ministre adjointe des Affaires étrangères de la République d'Allemagne, Katja Keul. Sa concrétisation est attendue...