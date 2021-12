L'Expression: Une conférence pour la relance de l'industrie vient de se tenir, avec des objectifs, des diagnostics et des prévisions. Quelle sera l'approche ensuite?

Adel Bensaci: Cette conférence va permettre de consolider un certain nombre de recommandations, qui ont été émises par les différents participants. Le débat a été passionné, parce qu'on a beaucoup de personnes de différents métiers, des gens de l'industrie, de l'enseignement supérieur, des industriels, des gens de terrain... En fait, c'est tout l'écosystème qui était présent lors de ces ateliers. Donc, parfois les débats peuvent être riches, mais à la fin il va falloir faire un travail de filtrage et de synthétisation, pour l'élaboration d'un plan d'action et d'une feuille de route claire.

C'est toute la difficulté, justement?

Oui effectivement, c'est toute la difficulté, sachant que les objectifs sont ambitieux. Vous savez, on a un chiffre de 10%, qui représente un objectif immédiat que nous devons atteindre, impérativement. Aujourd'hui, nous n'en sommes qu'à 5% de contribution de l'industrie au PIB. C'est l'objectif annoncé par le président de la République. Nous avons notre objectif, il faut passer aux étapes supérieures et retrousser les manches...

Justement le président a parlé de 12 à 15% de contribution de l'investissement industriel au PIB? À votre avis, cela est-t-il faisable et a-t-on les potentiels?

Oui, bien sûr. On peut le faire et atteindre ce niveau. Je vais vous dire une chose. On a les marchés et on est un pays net importateur. Donc, on est en sous-capacité de production. En vérité, tout est à faire et il y a beaucoup à faire. Si on était dans un marché fortement concurrentiel, on se serait dit que tout est saturé, il faut aller chercher ailleurs, à l'étranger par exemple. Or, le marché, nous l'avons, il est entre nos mains.

Il y a une certaine dynamique à l'export, qui semble évoluer crescendo, ces derniers mois. Mais cela reste confiné à certaines activités sectorielles, dont l'agroalimentaire, a priori.

Non, il y a de gros secteurs qui arrivent à percer dans ce sens, comme la sidérurgie, par exemple. Ce n'est pas que des niches. C'est vrai que ce sont des produits semi-finis et on voudrait aller vers d'autres produits à plus fortes valeurs ajoutées.

Mais alors, comment arriver à booster l'activité de l'export pour davantage de valeur ajoutée?

À mon sens, l'export ne peut être qu'un objectif, à moyen terme, dans le cadre de l'intégration nationale, en premier. Ensuite, la priorité sera donnée à la réduction des importations, et tout de suite après, à deux ou trois années maximum, aller vers l'export. Pourquoi cela? Aller vers l'export, ce n'est pas juste pour le fait de dire on va exporter pour faire rentrer des devises. La substitution à l'importation est déjà une richesse en soi, mais c'est surtout pour se mettre à un niveau de compétition élevé et pour permettre aux entreprises aussi de se pérenniser. Cela, parce qu'il faut un système de management de qualité et de niveau, il faut une stratégie de business et une vision. Donc, les entreprises qui vont à l'export, ce sont celles qui vont être plus résilientes que celles qui vont se contenter de petites parts de marché.

À voir les débats et les polémiques, les constats établis et les diagnostics annoncés, on a cette impression de déjà-vu. Ne faudrait-t-il pas changer d'approches à votre avis?

Oui, c'est primordial, j'en conviens. Là vous touchez à un point important et essentiel. C'est le changement de paradigmes. On ne doit pas encore refaire les mêmes schémas qui n'ont pas fonctionné. Donc, l'idée, en tout cas pour moi, en tant que président du Conseil de la PME/PMI, est de mettre à l'ordre du jour les propositions, que nous avons faites, c'est-à-dire d'impliquer les grands donneurs d'ordre qui sont opérationnels, c'est-à-dire les grands importateurs de pièces de rechange, de biens et de services... C'est eux qu'il faut mettre autour de la table, et avec lesquels nous devrions discuter et trouver les approches idoines dans ce domaine. En tout cas, nous avons les problématiques, qui sont déjà identifiées. On a également ce problème d'accès naturel des entreprises à leurs marchés. Pourquoi continue-t-on de parler de problèmes de réglementation, et certains grands donneurs d'ordres nous disent, oui il manque encore des certifications, notamment pour ce qui est du certificat API pour le pétrole, etc. etc.



Que faut-il faire à votre avis?

Ce qu'il faudrait, c'est prendre toutes ces entreprises et faire une pré-qualification, dans le cadre d'un appel d'offres national. Ce dernier sera élaboré avec des critères et un cahier des charges technique, qui permettent de présélectionner ces entreprises, qui sont déjà matures et de les accompagner dans le cadre de la mise à niveau du programme du ministère de l'Industrie. En faire aussi des champions nationaux, c'est-à-dire leur donner du travail, les faire certifier et en faire des sociétés net exportatrices, sur une échelle de deux à quatre années maximum. Mais rien n'est gratuit. Il faut leur imposer des contrats de performance rigoureux et strictes.

Je pense que les contrats de performance ont toujours existé?

Non, on parle du secteur productif, on n'en est pas là. Moi je parle d'une nouvelle approche. Il ne faut plus que les entreprises, donneurs d'ordres, voient les PME algériennes comme des entités qu'il faut aider, pour le plaisir de les aider, mais plutôt comme des entreprises qui peuvent leur faire gagner de l'argent, c'est-à-dire de faire de l'optimisation.

Cela nous amène à aborder «la révolution industrielle», à laquelle le président a appelé à se joindre et à cette guerre déclarée aux mentalités rétrogrades et aux vieux réflexes. Qu'en pensez-vous?

Justement, oui. Il faut qu'on arrive à bout de toutes ces tares. Oui, les choses sont claires. Maintenant, pour changer les mentalités, il faut apprendre aux Algériens à travailler ensemble, autour d'un projet commun. C'est pour cela que ce projet d'intégration ne peut se faire que dans le cadre de la fabrication de composants, d'équipements, etc. et surtout apprendre à travailler ensemble et conjointement entre les universités, les centres de recherches, les centres techniques, avec les donneurs d'ordres et les sous-traitants. C'est comme cela, qu'on arrivera à créer un écosystème opérationnel, parce qu'actuellement, il y a un effet de silo, chacun travaille seul en compartiment, ce qui ne marchera jamais, parce qu'il s'agit d'une chaîne de valeurs...

Avons-nous encore le temps?

Faut-il abandonner pour autant? Il faut se battre et la meilleure façon de se battre, c'est d'aller au-delà des constats et des diagnostics. Aujourd'hui, ce qui compte ce sont les propositions et la feuille de route à mettre en oeuvre sur le terrain. C'est sur cela qu'il va falloir travailler, ensemble, aujourd'hui.