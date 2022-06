L'arène de l'investissement en Algérie connaît une effervescence particulière. L'on se bouscule au portillon pour faire valoir ses atouts dans le pays. Les Etats -Unis jouent des coudes pour ne pas se laisser bousculer par la concurrence, notamment européenne. Alger et Washington passent, désormais, au concret, en matière de partenariat économique.

Le ton en est donné par la 53eme Foire internationale d'Alger qui s'achève en apothéose pour les deux nations, avec à la clé la signature de plusieurs accords de partenariat économique.

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, vient ainsi d'indiquer que plusieurs accords de partenariat avaient été conclus entre des opérateurs économiques algériens et leurs homologues américains dans plusieurs secteurs prioritaires, dont l'agriculture et l'industrie. Cette déclaration de Rézig intervient à l'issue de l'accord-cadre de commerce et d'investissement (Tifa) entre les Etats-Unis et l'Algérie et dont le septième round a été organisé en marge de la 53eme FIA qui charrie finalement du «balaise» dans les affaires entre les deux parties.

Secteurs prioritaires

C'est donc aux côtés de l'ambassadrice américaine en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, que le ministre Rezig a fait savoir que plusieurs accords avaient été signés entre les opérateurs algériens et leurs homologues américains, qui profiteront à plusieurs secteurs prioritaires, notamment l'agriculture et la mise en valeur des terres, l'industrie, les voies ferroviaires, ainsi que les domaines d'investissement en matière de sécurité alimentaire. Ces partenariats sont scellés, faut-il le rappeler, au lendemain de l'adoption par le Conseil des ministres du nouveau Code des investissements, et augurent du renforcement de la coopération algéro-us, déjà forte, comme l'a souligné Son Excellence Elizabeth Moore Aubin: «Toutes ces entreprises démontrent pourquoi les États-Unis sont le premier investisseur direct étranger en Algérie, selon les dernières statistiques du Fonds monétaire international. Dans son rapport de 2020, le FMI a déclaré que les États-Unis représentaient 6,2 milliards de dollars du stock cumulé d'investissements directs étrangers de l'Algérie, près de 28% de tous les investissements étrangers directs». Pour le détail, il a été procédé à la signature d'un accord de réalisation d'un projet conjoint algéro-américain entre «Agro-Plus Algérie» et la société américaine «Agri International L.L.C», pour la production de fourrages sur une superficie de 3.300 hectares dans la wilaya de El Meneaâ en utilisant des techniques américaines approuvées et des technologies avancées dans les domaines liés à la culture, la récolte et le stockage des céréales en sus de la fabrication des fourrages. Le projet tend à réduire les importations de céréales et de fourrages.

L'UVC-LED

Un accord de partenariat a également été signé entre le Groupe algérien «Souakri» et le réseau américain mondial des services de santé «Ghsn», pour la réalisation d'un hôpital et d'une école paramédicale à Meftah, dans la wilaya de Blida, un projet qui épargnera à l'Algérie les frais des transferts médicaux à l'étranger. Un autre accord a été signé entre la Société à responsabilité limitée Sarl-Cicamed et la compagnie américaine «Canopy Energie» pour l'établissement d'un projet avec l'utilisation de la technique «UVC-LED» destinée à traiter l'eau par l'ultraviolet et aux soins de santé.

Un accord de partenariat a en outre été signé entre l'entreprise algérienne Iris industriel et une société us pour l'établissement d'un projet commun de création d'une société algéro-américaine dans le domaine de l'énergie solaire et hybride et le consulting. Rezig a, alors, affirmé que «toutes les formes d'investissement sont les bienvenues en Algérie, néanmoins, une priorité a été définie, notamment en ce qui concerne les investissements permettant de générer de l'emploi et de réaliser la sécurité alimentaire dans le pays». «La participation des Etats-Unis en tant qu'invité d'honneur de cette 53eme FIA est une preuve forte de la disponibilité des deux pays à oeuvrer ensemble pour la promotion du partenariat bilatéral et au développement de la coopération dans plusieurs domaines, conformément au principe gagnant-gagnant» a encore souligné Rezig. S.E. Elizabeth Moore Aubin a assuré que son pays contribuera à la concrétisation de la vision du président Tebboune pour l'année 2022 comme une année économique à travers une série d'accords.