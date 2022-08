L'Algérie et la Russie, qui jouissent de relations bilatérales «au beau fixe», examinent les perspectives d'un partenariat accru dans les secteurs de l'énergie et des mines, à l'aune du nouveau cadre réglementaire régissant les activités hydrocarbures en Algérie.

Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a, en effet, reçu, hier, le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev, avec lequel il a évoqué les perspectives du partenariat entre les deux pays dans les domaines de l'énergie et des mines.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du département ministériel de Mohand Arkab, les deux parties ont passé en revue les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l'énergie et des mines, qualifiées «d'excellentes, ainsi que les opportunités d'affaires et les perspectives futures d'investissement en Algérie», a-t-on précisé. Dans ce contexte, les deux parties ont relevé les opportunités et les possibilités d'investissement et de partenariat dans le domaine énergétique, notamment les hydrocarbures (l'amont et l'aval pétrolier et gazier), la maintenance et le transport de l'électricité. Les deux hommes ont également évoqué la relance de la coopération dans le domaine du nucléaire civil. Il y a lieu de souligner à ce propos, que la Russie est l'un des géants de la filière nucléaire dans le monde. Il dispose d'une longue expression et d'une solide expertise dans le domaine. Il reste que cet aspect de la coopération, bien que stratégique, n'empêchera par le ministre d'aborder la fabrication locale des pièces de rechange et la formation. Arkab n'a pas alors manqué d'inviter les entreprises russes à «continuer à investir davantage dans ces domaines et de créer des partenariats avec des entreprises algériennes mutuellement bénéfiques avec un transfert du savoir-faire, de la technologie et les échanges d'expériences», tout en présentant le nouveau cadre réglementaire régissant les activités hydrocarbures en Algérie. Les deux parties ont, également, discuté des opportunités de coopération et d'investissement dans le domaine minier en Algérie, notamment l'exploration et l'exploitation minière (l'or, les terres rares, les pierres précieuses et le marbre) et la cartographie géologique, ainsi que dans le domaine de la production des engrais et fertilisants et la transformation du phosphate

Le ministre de l'Énergie et l'ambassadeur de Russie ont enfin «salué le processus du dialogue entre pays Opep et non Opep pour la stabilisation des marchés à moyen et long terme, ainsi que les concertations permanentes entre les deux pays dans le cadre du Forum des pays exportateurs du gaz (Gecf)».