À la tête d'une délégation importante composée des directeurs généraux des principales entreprises nationales d'énergie, dont Sonatrach, Sonelgaz, Naftal, et Asmidal, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a effectué, hier, une visite à la capitale mauritanienne, Nouackhott, où il devait discuter avec son homologue mauritanien des moyens d'approvisionner la Mauritanie en carburant. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des accords signés, récemment, entre les deux pays, et dont le plus important est sana conteste le renforcement des relations et des partenariats de coopération pour construire un développement commun et durable. Il faut dire qu'après l'annulation de l'accord qui liait la Mauritanie à la société Addax Energy, filiale du groupe suisse Oryx Énergie, qui monopolisait l'approvisionnement du pays en carburant, depuis 2016, la Mauritanie risque une pénurie de carburants annonciatrice d'une crise profonde en matière d'approvisionnement en produits énergétiques.

Une situation délicate qui risque d'engendrer des déséquilibres économiques et financiers importants, et qui nécessite le soutien de partenaires fiables. C'est précisément dans cette optique que l'Algérie a exprimé, à travers cette visite sa volonté d'aider l'un de ses plus importants partenaires en Afrique, à traverser cette période difficile et éviter les effets d'une descente aux enfers. Une action d'une importance capitale pour l'essor des relations ente les deux pays, mais également un renforcement certain des accords et des conventions, concrétisé entre les deux pays, dans différents domaines, notamment celui des échanges commerciaux qui a pris une nouvelle ampleur, et une augmentation notable des volumes d'échanges, après l'ouverture du passage frontalier et l'engagement de réalisation de l'axe routier Tindouf - Zouerat. C'est dire importance de cet axe qui se profile et se confirme entre Alger et Noaukchott, et l'impératif de préserver cet élan de coopération grandissant entre les deux pays.

L'objectif étant de maintenir le déploiement de l'Algérie sur les marchés africains, et renforcer l'exportation des produits et de l'expertise algériens dans le domaine de l'énergie. Une orientation qui acte l'éveil économique de l'Algérie à travers une présence forte en Afrique, et l'activation de leviers économiques longtemps mis en veilleuse par les gouvernances passées. La visibilité des potentialités algériennes et leur importance sur le développement énergétique en Afrique, contribueront à assurer des retours d'investissement qui ne manqueront pas d'impacter positivement la relance économique. C'est dans ces termes que l'Algérie ne lésinera sur aucun effort pour mettre en place les conditions optimales afin d'approfondir les actions qui permettront d'approvisionner la Mauritanie en hydrocarbures et en énergie, car il faut dire qu'hormis l'excellence des relations, le volume important des échanges commerciaux, il s'agit d'un réel investissement à moyen et long termes, répondant à une politique globale qui vise à hisser l'Algérie au rang de leader économique en Afrique, d'autant plus que la concrétisation de telles actions donnera une visibilité sans faille sur l'utilisation des fonds issus de l'embellie pétrolière qui marque la conjoncture actuelle, et renseigne sur l'efficience d'une vision de développement qui se veut rationnelle.