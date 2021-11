Dans une déclaration à L'Expression en marge de l'inauguration de la 5e édition de Logistical, Salon international du transport et de la logistique, Janna Van Der Velde, ambassadrice du royaume des Pays-Bas en Algérie, a affirmé que «tous les ports de l'Algérie sont intéressants pour nos entreprises».

La diplomate de ce pays, invité d'honneur, de l'édition du Logistical de cette année, a déclaré: «Nous sommes très honorés d'être l'invité d'honneur et nous sommes là pour voir la possibilité de renforcer notre coopération avec l'Algérie.» Janna Van Der Velde, a ajouté que «le salon représente une opportunité très importante pour les Pays-Bas». Cela avant d'ajouter qu' «il est très important pour nous d'être ici, dans cette foire, du fait qu'on voit beaucoup d'opportunités d'investir en Algérie». Plus explicite, la représentante de la diplomatie hollandaise en Algérie, a fait savoir que «le port d'Amsterdam, et celui de Rotterdam sont très intéressés de nouer des partenariats avec les ports d'Algérie, parce que la connexion maritime est l'avenir du monde».

Le constructeur international de chantiers navals, Damen Shipyards Gorinchem, fait également partie des 10 entreprises hollandaises qui affichent un grand intérêt à investir en Algérie. Hugo Doorenbos, directeur régional de Damen en Afrique, nous l'a affirmé, hier. Rencontré au stand qui leur a été réservé, le responsable hollandais a confié qu'«il espère investir en Algérie dans le domaine des chantiers de construction navale».

Un objectif qui correspond à celui inscrit dans le Plan d'action du gouvernement, relatif au développement de la construction et de la réparation navales. Le responsable hollandais dira également que «Damen est là pour voir les possibilités existantes pour construire des navires, avec des mains algériennes».Notre interlocuteur n'a pas manqué de rappeler que son entreprise «a livré plus de 100 navires hollandais à l'Algérie». Le dernier en date a été acquis pour le compte de Naftal.

Hugo Doorenbos n'a pas manqué de faire savoir que «Damen a livré plus de 1200 navires vers l' Afrique».

«C'est ce qui prouve que l'Afrique est pour nous, une région extrêmement importante et spécifiquement aussi l'Algérie, du fait de sa position géostratégique.» Il y a lieu de noter que de telles initiatives constituent un point positif et un plus pour le soutien de l'économie nationale. Tout cela du fait que les infrastructures du secteur néerlandais de la logistique sont de haute qualité et plus que cela. La Hollande est une plaque tournante des marchandises dont l'Algérie peut tirer profit. Ce pays est au centre de plusieurs métropoles: Bruxelles, Copenhague, Paris. Cette disponibilité hollandaise vient corroborer la volonté de l'Exécutif, exprimée par le président Tebboune, lors du dernier Conseil des ministres.

Le chef de l'Etat a, en effet, appelé à dynamiser la filière des chantiers navals sur le long de la côte et souligné l'impératif d'un partenariat étranger.

Cela dit, la logistique n'est pas seulement dans les ports, mais également aux postes frontières. À ce propos, la directrice du développement du Groupe public de transport terrestre de marchandises et de logistique «Logitrans», a révélé à L'Expression que «les travaux de réalisation de plates-formes logistiques au poste frontalier de Debdeb, avec la Libye et au niveau de la frontière malienne, avancent à grands pas et les deux plates-formes seront réceptionnées le 31 décembre prochain». Ces chantiers stratégiques sont de nature à donner un véritable coup de fouet aux exportations algériennes, notamment vers la Libye, un pays dont les besoins sont énormes. C'est là un signe-avant coureur de la diversification et de l'augmentation des opérations d'exportation par voie terrestre vers les différents pays africains limitrophes.

À ce propos, l'ouverture de la plate-forme de logistique d'Illizi à l'activité commerciale, apportera du souffle pour l'accroissement des échanges économiques terrestres entre l'Algérie et la Libye et les pays du voisinage. Une remise en marche très attendue par les hommes d'affaires algériens et libyens.