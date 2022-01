Les exportations algériennes s'ouvrent désormais vers d'autres horizons proches. En effet, quelque quatre

(4) millions d'Euro et plus d'un (1) million de Dollars US d'exportations hors hydrocarbures ont été réalisés l'an dernier par la wilaya d'Adrar, a rapporté hier la Chambre locale de Commerce et d'Industrie «CCI-Touat».

La «CCI-Touat» a procédé durant la même année, dans le cadre de l'accompagnement et de suivi des exportations, à l'émission de 71 certificats d'origine de marchandises exportées vers l'Afrique, a fait savoir son directeur, Mustapha Bouchamia.

«Ces indicateurs sont révélateurs de la performance des entités économiques de la wilaya d'Adrar et de leur contribution à la diversification des exportations hors secteur des hydrocarbures, en plus de renforcer la présence du produit national sur le marché africain», a-t-il souligné.

Les produits exportés qui totalisent un volume de 87 670 tonnes, représentent notamment des matériaux de construction (ciment, béton, fer et céramique) et des articles en plastique (tables et chaises), a ajouté le même responsable.

La «CCI-Touat» ambitionne de doubler en 2022 le volume des exportations vers l'Afrique, au regard de la hausse du nombre de registres d'exportateurs et des liens commerciaux historiques entre les opérateurs de la région et leurs homologues des pays voisins. Ils sont confortés aussi, a-t-il dit, par l'encouragement des pouvoirs publics des exportations hors hydrocarbures, révèle encore Bouchamia. Il a par ailleurs souligné que les opérateurs-exportateurs souhaitent, pour leur part, l'ouverture d'antennes de banques algériennes dans les pays africains, afin d'accompagner les exportations du produit national vers cette destination, selon le même responsable.

Abdelkrim AMARNI