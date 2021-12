La Safex d'Alger. Il est 10h00, une demi-heure avant l'horaire d'ouverture de la 29ème édition de la Foire de la production algérienne (FPA), et les places sont déjà rares à trouver au niveau du parking du Palais des expositions d'Alger. L'édition de la FPA de cette année connaît une nombreuse affluence. N'était-ce les masques portés par les visiteurs, on aurait dit que la pandémie n'a jamais eu lieu. Difficile de croire que ce gigantesque endroit s'était transformé, après l'apparition de la Covid-19, en «une petite ville fantôme»! Organisée durant la période des vacances d'hiver, la Foire de la production nationale attire du monde. Les nombreux visiteurs qu'on a vu affluer dans la journée d'hier, étaient plus intéressés par les articles vendus en détail: nourriture, habits et produits artisanaux.

En attendant le lever de rideau de l'édition de cette année, les citoyens notamment les plus jeunes, étaient autorisés à prendre des photos et à monter à bord des véhicules de transport de troupes et les autres véhicules militaires blindés fabriqués par le MDN, exposés à l'entrée du pavillon précité. Le stand du ministère de la Défense nationale (MDN) dédié à l'industrie militaire a suscité l'engouement et la curiosité de tous les visiteurs. «Force est de constaté que l'industrie militaire est capable de produire tous types de matériels. Le véhicule blindé de transport de troupes de type Nimr, est le plus attrayant», dira un père de famille rencontré après l'ouverture de la foire. Différents sites du pavillons centrales sont équipés de caméra d'analyse vidéo, déployés par l'Etablissement de réalisation de système de vidéosurveillance (Ersv) relevant du MDN.

«Notre Epic assure l'audit

l'étude la fourniture et la mise en service de différents système de sécurité au niveau de toute les infrastructures étatique, (site névralgiques, aéroports, banques, ports, stades et autres,» dira le militaire et responsable du stand de l'Ersv.

Ce dernier nous a également expliqué que «l'analyse vidéo des caméras intelligente mises en place par l'Ersv, consiste en des applications logiciels qui génèrent automatiquement des alarmes en temps réel sur la détection des événements prédéfinis». Les visiteurs rencontrés sur place étaient curieux de voir les caméras thermiques de ce stand.Ces appareils de pointe dont dispose l'ANP, sont utilisés pour la détection de fièvre et du coronavirus, selon les explications fournies sur place.

Les différents stands d'exposition des produits de l'électroménager étaient également noirs de monde. Les visiteurs du pavillon Saoura ont également découvert les métiers de l'agroalimentaire et les différents produits cosmétiques naturels. Cet espace était un vrai lieu d'attractions des acheteurs et des curieux. Les stands de vente de cette surface était dédiées aux artisans qui proposaient leurs biscuits, miel, dattes, huile d'olive, fromages, des pièces en céramique, de poterie, des bijoux qu'ils fabriquent eux-mêmes.

Nombreuses sont les familles ayant parcouru des kilomètres pour rejoindre la capitale. Ils viennent faire des emplettes, et profiter des prix qui y sont pratiqués. Nombreuses sont les familles ayant parcouru des kilomètres pour rejoindre la capitale. Au fil des heures, le public curieux de découvrir les produits «made in bladi» n'a cessé de grossir, dans ce pavillon. Pareil pour les stands du pavillon D réservés aux entreprises professionnelles du domaine des meubles, qui n'ont guère désempli.

«C'est un lieu de bonnes occasions et les meubles made in Algeria sont reconnus pour être solides et résistants», nous dira l'une des ménagères venues, hier, en grand nombre. Côté exposants, ceux-ci affirment que «le meuble local retrouve et reprend peu à peu sa place dans le marché national, après des années de vaches maigres».

Ils témoignent également qu'ils étaient «incapables depuis des années de faire face à la rude concurrence des meubles importés». La journée d'hier a été marquée par un discours porteur d'espoir pour des milliers d'opérateurs économiques désirant exporter leurs produits. «Le nouveau fichier national englobe des données et informations sur 10 200 entreprises algériennes, ainsi que

sur les capacités des productions nationales, estimées à

388 000 produits locaux.»

«Ces derniers ont l'opportunité» a-t-il poursuivi «d'exporter et de commercialiser les produits nationaux sur les marchés africains, européens et arabes au vu de leur qualité».

Une déclaration qui confirme l'engagement des pouvoirs public à aider, accompagner et promouvoir le produit national, lequel tente, tant bien que mal, de rafler des parts à l'extérieur. Selon les explications du ministre du Commerce la mise en place de cette liste protègera «le produit national, et permettra la poursuite de l'évolution positive de la tendance des exportations».

«À cet effet, j'appelle les opérateurs à consulter le fichier national avant d'engager les procédures d'importation de tout produit, surtout que nous ne permettra, à l'avenir, aucune importation d'un produit fabriqué localement».