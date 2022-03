Visant la commercialisation sur le marché mondial de 3 millions de tonnes de ses divers produits, le Groupe Lafarge fait état «d'exportation de près de 900.000 tonnes de ciments et clinker vers des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique latine». Selon le manager chargé de la communication externe du groupe, Sofiane Yahim, «les opérations d'exportation ont enregistré une hausse durant les trois premiers mois de l'année en cours, estimée à 187% comparativement à la même période de l'année écoulée, période durant laquelle 482.000 tonnes de clinker et de ciments blanc et gris ont été exportées».

La même source fait également état de «l'augmentation de la demande sur les deux produits sur le marché international» précisant qu'une «importante quantité de clinker et de ciments blanc et gris a été exportée à partir d'Oran, Mostaganem, Jijel, Annaba et Skikda». «Une grande partie a été exportée à partir du port d'Oran, équipé d'installations appropriées à l'exportation du clinker et du ciment», a-t-il indiqué, faisant savoir que «cette quantité est estimée à 30.000 tonnes de ciment blanc à destination du Mexique et du Guatemala». Toujours à partir de la même infrastructure portuaire et durant la même période, le même groupe a, selon la même source, «procédé à l'exportation de 35.000 tonnes de ciment gris vers la Gambie». Le groupe Lafarge Algérie, implanté dans la commune d'Oggaz, dans la wilaya de Mascara, a exporté l'an dernier une quantité de 2,6 millions de tonnes de divers produits, dont le clinker et le ciment blanc (plus de 700.000 tonnes à partir du port d'Oran).

Le port d'Oran connaît une véritable dynamique commerciale ces dernières années. En effet, le volume des exportations hors hydrocarbures à partir du port d'Oran a augmenté de plus de 188% en 2021 par rapport à la même période de l'année d'avant, a-t-on indiqué. Ces exportations sont en grande partie constituées de 877.571 tonnes de Clinker, de 430.000 tonnes de différents types de fer et 70.000 tonnes de ciment, en plus de l'exportation de 16.256 tonnes de différentes variétés d'huile dont, pour la première fois, l'huile de Soja. L'exportation du clinker a connu une augmentation de plus de 300%, suivi du ciment avec une augmentation de 5%, par rapport à 2020. En 2021, la même infrastructure portuaire a traité quelque 9.561.289 tonnes de différentes marchandises contre 10.116.925 tonnes en 2020, soit un léger recul de 5%. Le mouvement des marchandises solides a également progressé de 7% comparativement à 2020, soit un volume de 5.510.353 tonnes qui ont été traitées. Les importations ont été réduites. Il s'agit essentiellement des différents types de céréales. Ces dernières sont de l'ordre de 2.838.13 tonnes en 2021 contre 482.252 tonnes) par rapport à 2020, soit un recul de 15%. L'importation des aliments de bétail a par contre connu une augmentation de 31%. Elle est passée de 88.635 tonnes en 2020 à 1.160.618 l'année écoulée. Le même constat a été enregistré au niveau des importations des marchandises liquides. Les volumes ont atteint 281.570 tonnes, enregistrant une baisse de 14%, notamment des huiles végétales et des huiles usagées. Le port d'Oran a enregistré, durant la même période, une baisse de l'activité des conteneurs, avec le traitement de 207.666 unités en 2021, contre 222.608 l'année d'avant, soit un recul de 7%.