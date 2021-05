Le complexe Sider El Hadjar d'Annaba s'apprête à exporter quelque 8.000 tonnes de bobines à partir du port d'Annaba vers l'Italie, apprend-on de source interne au complexe sidérurgique d'El Hadjar.

Le chargement du produit destiné à l'exportation est déjà en cours depuis le port marchand d'Annaba, nous précise t-on. L'achèvement du chargement de cette commande, prévue dans les quelques jours à venir, devra permettre aux employés du complexe d'El Hadjar, au port d'Annaba, de procéder, au cours de la même semaine, soit juste après l'Aïd El Fitr, au chargement de deux autres cargos en divers produits ferreux destinés à l'exportation verts également, l'Italie, mais aussi la Syrie et l'Egypte, a ajouté la même source. Il est à souligner que, depuis le début de l'exercice en cours, la cadence de l'activité sidérurgique affiche un non-stop considérable, au vu du cahier des charges que le staff dirigeant ainsi que tous les sidérurgistes honorent avec abnégation.

En témoigne le travail sans relâche de cette entité économique qui, a priori, semble avoir trouvé l'élan escompté de l'activité sidérurgique et le goût de la conquête du marché international. Nous apprenons à ce titre que, le complexe Sider El Hadjar d'Annaba, a, au cours de la semaine écoulée exporté 22 tonnes de laitier granulé vers l'Espagne, pendant qu'un deuxième chargement de 1 750 tonnes de différents produits plats a été exporté vers le Liban. Ce pays qui aura certainement besoin d'importantes quantités de divers produits en provenance du complexe Sider d'Annaba, en raison des chantiers de reconstruction lancés dans la capitale libanaise, après la double explosion qui a frappé, le 4 août 2020 le port de Beyrouth. La même source à souligné que d'autres opérations d'exportation sont prévues pour cette année, à destination de l'Europe et le Moyen-Orient, entre autres. Au total, ce sont pas moins de 24.000 tonnes de divers produits sidérurgiques, qui seront exportées avant la fin du mois courant. Dans le détail, notre source fait état de 75.000 tonnes de bobines, 12.000 de billettes et 4.200 tonnes d'autres produits plats, devant être destinés à l'exportation vers l'Italie, la Syrie, l'Egypte et la Tunisie. Par ailleurs, la même source a tenu à préciser que, la stabilité au sein du l'usine d'El Hadjar est la prise en charge, un tant soit peu, des préoccupations socioprofessionnelles des sidérurgistes, qui a donné lieu à ce rebond de volonté et de détermination à relever tous les défis, dont le résultat est cette reprise de confiance des travailleurs en eux-mêmes. Un défi qui est aujourd'hui un challenge à la portée des travailleurs du complexe d'El Hadjar. Cette entité qui renaît doucement mais sûrement de ses cendres, prévoit l'exportation de 220.000 t de divers produits ferreux, pour un mentant de 100 millions de dollars, soit 20% de son chiffre d'affaires. Rappelons que, dans le cadre de son business plan de 2019, le complexe Sider a enregistré une exportation de 51 millions de dollars. Quant au même plan en 2020, le chiffre d'affaires du complexe a été revu à la baisse en raison de la crise sanitaire, due à la pandémie du coronavirus, au cours de laquelle le complexe a exporté seulement 90.000 tonnes pour une valeur de 26 millions de dollars. Aujourd'hui avec l'amélioration et la stabilité de la situation sanitaire, le complexe Sider a repris l'élan de l'exportation vers le marché international, dont européen, africain et asiatique, parmi lesquels il compte, entre autres: l'Italie, la France, l'Espagne, l'Egypte, la Syrie, la Tunisie, l'Inde et le Pakistan.