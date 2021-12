La justice a recensé 1 686 demandes de régularisation des situations des véhicules saisis, a indiqué, hier, au Sénat, le ministre de la Justice. Il s'agit de la régularisation exceptionnelle de la situation des véhicules importés temporairement, avec un titre de passage en douanes, par des ressortissants étrangers, mais vendus et immatriculés sur le territoire national de manière non conforme aux normes établies, ayant fait l'objet de saisies avant le 3 juin 2021. Il a précisé que «l'instruction du Premier ministre ne concerne pas tous les véhicules, mais une catégorie de véhicules répondant aux conditions et aux modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances, de l'Intérieur et des Mines». «Quelque 762 véhicules ne réunissent pas ces conditions, a-t-il fait savoir. «Les procureurs généraux qui supervisent cette opération de régularisation, procèdent au cas par cas, a-t-il encore ajouté. Jusqu'ici, 493 demandes de régularisation ont été acceptées, dont 433 véhicules qui ont été restitués à leurs propriétaires. Pour rappel, les véhicules en question sont importés par des ressortissants étrangers, entre 2016 et 2020, dans le cadre de la procédure de facilitation, à titre humanitaire, de l'admission temporaire (sans paiement des droits et taxes et devant quitter le territoire national dans un délai de 6 mois). Environ 18 000 véhicules ont été saisis par les services des douanes et de sécurité, avec de faux documents établis avec la complicité des fonctionnaires d'APC et de daïras.