Bien que coûteuse, l'opération et les dispositions prises par les pouvoirs publics pour sauver les microentreprises qui peuvent encore faire l'objet d'une solvabilité leur permettant de continuer d'exister et dans l'optique de relancer la production nationale et maintenir des bases de relance de l'économie, les efforts de l'Anade et du Fonds de garantie se poursuivent et demeurent essentiellement axés sur l'impératif de défaire ce goulot d'étranglement. Dans ce sens, le ministre délégué chargé des microentreprises a tenu à faire le point sur la situation, annonçant à travers un communiqué qu' «en application des axes de la nouvelle stratégie mise en place pour la relance du dispositif Anade et la prise en charge des microentreprises en difficulté, à travers le remboursement de leurs dettes ou la relance de leurs activités, selon le cas, une 10ème séance de travail de la Commission de garantie, composée de représentants du Fonds de caution mutuelle de garantie risques-crédits jeunes promoteurs et de l'Anade, a été tenue. Il a été procédé, lors de cette dernière, à l'examen de 500 dossiers présentés par les représentants des banques, débouchant sur l'acceptation de 287 dossiers pour le remboursement de plus de 53 milliards de centimes». Il faut dire que, devant la complexité de la situation économique du pays et tenant compte des manquements et des dysfonctionnements qui se sont avérés partiellement à l'origine du déclin d'un grand nombre de microentreprises, il était incontournable et non moins judicieux de procéder à la prise en charge de la situation du contentieux entre les jeunes investisseurs et l'Etat, d'autant plus que dans le cadre de la mise en place d'un plan de relance de l'économie nationale, la microentreprises étaient destinées à occuper une place déterminante à même d'activer les leviers économiques dans tous les secteurs.

Cet objectif étant dévoyé par les effets néfastes d'une gouvernance mafieuse et par un faux démarrage, elle se retrouve au centre de la discorde et nécessite une reconsidération de son impact sur l'économie. Nul besoin de rappeler qu'à son lancement, le soutien et l'aide aux jeunes investisseurs était plutôt une manoeuvre politique, visant à garantir à l'ancien régime une paix sociale qu'il ne pouvait obtenir à travers sa politique dévastatrice. En réalité, ce n'était ni plus ni moins qu'un cadeau empoisonné, jeté aux citoyens pour mieux les maîtriser. C'est de cette supercherie à l'échelle nationale, que sont nés les foyers contentieux d'aujourd'hui. Cela étant, il est indéniable que beaucoup d'entreprises ont réussi à tirer leur épingle du jeu et à s'affirmer sur le terrain, alors que beaucoup d'autres subissent les affres de la bureaucratie, de la corruption et de l'absence d'accompagnement. C'est ce dernier point qui a lourdement pesé lors des opérations de création, du fait que les jeunes opérateurs, complètement perdus dans les méandres de l'administration, de la gestion du fiscal et du parafiscal, ont été très rapidement dépassés par les événements. Si à cela on ajoute une absence flagrante de la prise en charge de leurs besoins d'investissement et d'exploitation, on comprend aisément comment on est arrivé à cette situation inextricable. Par ailleurs, il est vrai que les effets des mesures de lutte contre la crise sanitaire, ont accentué cette situation et ont poussé les pouvoirs publics à réagir dans une optique qui vise à faire un état des lieux permettant de sauvegarder le tissu de la microentreprise, en vue de lui conférer les atouts pour contribuer efficacement à la relance de l'économie nationale. Par ailleurs, le même document indique que « le traitement de 192 dossiers a été reporté, car les entreprises en question sont toujours en activité. Il s'agit, donc, de les accompagner par l'Anade, par un rééchelonnement de leurs dettes, à la faveur de plans de charges pour la relance de leurs activités à travers les accords conclus, portant le nombre global des

microentreprises en difficulté dont les dossiers ont été examinés lors des séances, s'élève à 5.015 dossiers».