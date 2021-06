Grands moments scientifiques durant les journées des 25 et 26 juin à l'hôtel Sheraton d'Alger. Ils étaient plus de 500 participants, entre experts nationaux et internationaux, à prendre part à la 4ème édition de l'Onco-Hematology Summit via plusieurs conférences. Un congrès hybride dont une partie se déroulera en présentiel à l'hôtel Sheraton d'Alger en plus des sessions virtuelles prévues pour la circonstance.

La rencontre scientifique organisée par Roche, leader mondial en biotechnologie, traitements du cancer et diagnostic in vitro, a eu lieu les 25 et 26 juin 2021. Cet évènement multidisciplinaire, le plus imposant en cancérologie en Algérie, a rassemblé tous les experts impliqués dans la prise en charge des cancers: oncologues, hématologues, chirurgiens, anatomo-pathologistes et pharmaciens hospitaliers étaient présents pour un partage mutuel d'expériences et un renforcement de la prise en charge de ces maladies.

Les ateliers ont ainsi traité les thématiques cancer du sein, poumon, gastro-intestinaux, urothéliaux, gynécologique et hématologique. La pharmacie hospitalière et l'anatomo-pathologique ont été également présentées de même que la nouvelle approche de médecine personnalisée a été abordée intégrant la génomique, le Big Data, les nouvelles technologies numériques dans le diagnostic, traitement et suivi des cancers. «Le cancer est une priorité de santé publique avec un plan national qui lui est dédié. Nous visons à réunir les experts autour des dernières avancées diagnostiques et thérapeutiques en cancérologie. (...) Il est important que ces innovations, dont certaines sont devenues des standards appliqués dans beaucoup de pays, soient débattues avec l'objectif d'une disponibilité et une accessibilité à nos concitoyens.», estime le docteur Amine Sekhri, directeur général de Roche Algérie. Roche oeuvre depuis presque 20 ans en Algérie à améliorer la santé et la qualité de vie des patients en y apportant solutions d'accès aux innovations médicales dans les domaines de l'oncologie, l'hématologie, l'hémophilie, la neurologie et la rhumatologie.

En partenariat avec le ministère de la Santé depuis 2016 et renouvelé cette année, Roche est engagé dans plusieurs grands projets du plan national cancer, notamment la numérisation du système de santé, la participation à l'équipement des centres d'oncologie ainsi que la sensibilisation et le dépistage des différents cancers. Cette dernière opération est réalisée en collaboration avec l'association El Amel Cpmc, à travers notamment son centre d'accompagnement des patientes atteintes du cancer du sein. Roche soutient aussi des associations d'aide aux patients comme El Badr et Nour Doha ainsi que le parrainage d'un foyer pour les enfants sans familles depuis 2016 à SOS Village d'enfants Draria.