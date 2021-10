Le projet pourrait constituer une opportunité pour cette commune de Tadmaït qui souffre de sous-développement, malgré son relief fait de plaines sur des étendues à perte de vue. Destinée à avoir une vocation agricole, la commune ne trouve même pas un petit projet pour employer ses jeunes.

Mais une lueur d'espoir se laisse entrevoir derrière le projet d'une nouvelle laiterie. Constituée d'une fabrique de lait, de fromage industriel et d'une tour d'atomisation, dont l'objectif est le séchage de ce liquide, cette usine n'arrive pas encore à démarrer pour un problème relatif au foncier. En effet, selon nos sources, cette firme, qui s'étend sur une superficie de 8 hectares est située sur un site foncier que les services concernés classent parmi les sites non urbanisables. Selon nos sources, ce projet pourrait créer 500 emplois directs et quelque 400 emplois indirects, grâce à la diversité de ses activités. La fabrique pourrait, ajoutent nos interlocuteurs, jouer un grand rôle dans le développement de plusieurs filières agricoles, comme l'élevage et le fourrage. D'autres activités pourraient venir s'y adjoindre comme la fabrication des intrants et de la poudre de lait, qui cadre avec le projet actuel du gouvernement qui compte réduire la facture de l'importation de ces produits et se libérer de la dépendance aux prix fluctuants sur les places marchandes internationales. Ainsi, comme les citoyens de la commune, les porteurs de ce projet espèrent voir les pouvoirs publics s'intéresser et travailler afin de lever les obstacles qui empêchent sa concrétisation.

La commune de Tadmaït est une commune pauvre, malgré son potentiel inestimable pour abriter une activité agricole très développée. Malgré ces grandes capacités, les jeunes de la commune souffrent des affres du chômage. Les plus chanceux parviennent à trouver des emplois en dehors de leur commune.