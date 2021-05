Pas moins d'une cinquantaine d'exposants participeront à la 11ème édition du Salon international des énergies renouvelables, énergies propres et du développement durable, ERA 2021. La rencontre, prévue du 24 au 26 du mois sera domiciliée au Centre des conventions d'Oran. Organisée par l'agence Myriade Communication, cette 11ème édition de l'ERA, était initialement programmée au mois d'octobre de l'année dernière avant qu'elle ne soit reportée en raison des conditions sanitaires imposées par l'épidémie de Covid-19. Elle se déroulera, selon ses organisateurs, dans le respect le plus strict de l'ensemble des mesures sanitaires décidées par les pouvoirs publics». «Cette édition, portant le sceau national, sera marquée par la participation des entreprises, la présence des entreprises internationales étant impossible en raison de la crise sanitaire, marquée par la pandémie de Covid-19», a-t-on expliqué, depuis sa première édition, tenue à Tamanrasset, en octobre 2010, le salon réunit les opérateurs nationaux et internationaux dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable, mettant en lumière, réalisations et projets, offrant l'espace idoine pour nouer des contacts utiles. Cette édition constitue une occasion propice pour les jeunes entrepreneurs ainsi que les académiciens pour faire valoir leurs compétences tout en mettant en valeur leurs activités ainsi que leurs travaux. Cet événement porte dans ses dimensions la création des meilleures conditions facilitant les échanges, les connaissances et les rencontres entre les professionnels du secteur», a-t-on indiqué expliquant qu' «il se veut être catalyseur d'une démarche entrepreneuriale nationale orientée vers l'émergence d'un tissu industriel local dans le créneau des énergies renouvelables, créateur d'emplois et générateur de revenus». Ce salon se tient, dans un contexte qui accorde une place centrale à la transition énergétique, avec un intérêt grandissant pour le développement des énergies renouvelables. Celles-ci font partie, avec la sécurité alimentaire et sanitaire, et l'économie numérique, du triptyque qui structure le développement du pays, engagé dans une politique de renouveau, dans le cadre du modèle économique. En plus de la problématique liée à l'énergie, ERA 2021 sera également ouvert aux divers domaines en rapport avec le développement durable, comme la gestion des déchets dans son volet valorisation, notamment énergétique, l'habitat bioclimatique et les technologies vertes entre autres. Plusieurs acteurs majeurs dans le domaine des énergies renouvelables seront présents lors de cette édition, comme les groupes Sonelgaz, Sonatrach, l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (Aprue, le Groupe industriel des ciments d'Algérie, Gica, ainsi que des entreprises privées impliquées dans le secteur. Un programme de communications aussi bien riche que varié a été concocté, pour cette rencontre. Il tourne autour de questions aussi importantes que l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie, mais également la place qui revient de droit aux start-up investies dans la transition énergétique, la bancabilité des projets d'énergie renouvelable ou encore les appels d'offres en tant qu'éléments essentiels dans l'attractivité de ces projets.