Quatre personnes arrêtées et saisie de quatre quintaux de cuivre. Tel est le bilan de l'opération menée par les éléments de la Gendarmerie nationale de Misserghine, qui s'est soldée par le démantèlement d'un entrepôt de stockage de cette matière interdite de commercialisation, compte tenu de ses retombées sur les installations des grandes entreprises nationales comme la Sonelgaz, Algérie télécom et la Sntf. Ces dernières font très souvent l'objet de vols et d'arrachages des équipements constitués de cuivre et acquis à des prix forts. Ce fait est devenu un véritable phénomène de société. Il continue à prendre de l'ampleur, malgré tous les interdits. Dans un bilan partiel récent, la Gendarmerie nationale fait état de la saisie d'une quantité de 26 quintaux de câbles de cuivre, dissimulée au domicile d'un individu résidant à un village rattaché à la commune d'El Braya. Loin d'être une première, le vol de câbles de cuivres a pris des proportions démesurées au point de porter atteinte aux installations publiques et à l'économie nationale. Après une légère accalmie, les vols ont repris de plus belle. Récemment, les services de police ont arrêté une personne -après surveillance- impliquée dans le vol de 12 quintaux de câbles en cuivre et de fibres optiques, ainsi qu'une une somme de 513 000 dinars, constituant les revenus de la commercialisation. Cette opération entre dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de criminalité, notamment celles liées à l'atteinte à l'économie nationale. Elle a été lancée suite aux informations faisant état des agissements, ainsi que des mouvements suspects d'une personne, au niveau du territoire de compétence. «Celui-ci investit dans l'interdit, en se spécialisant dans le vol et le stockage de câbles en cuivre et de fibre optique», a-t-on indiqué. Une arrestation survenue après délivrance d'un mandat de perquisition par le procureur de la République près le tribunal de Fellaoucen, ex- cité Djamel.

Le sabotage de ces installations impactent sérieusement les entreprises ciblées à l'image de la Sonelgaz qui fait l'objet de l'arrachage de ses transformateurs, notamment dans la région de Misserghine, Boutlélis et Bousfer. En effet, le poste de transformation n° 792 de la commune de Bousfer a été totalement saccagé.

Les câbles de cuivre ont fait l'objet de vol perpétré par des inconnus qui se sont introduits, par effraction, à l'intérieur de ladite chambre. Au moins une centaine d'habitations ont été privées du courant électrique. Il s'agit essentiellement d'habitants résidant dans les exploitations agricoles avoisinantes.

Un cas similaire a été perpétré au lieudit «Coca», à l'ouest immédiat de la ville d'Oran. Une chambre de transformation de production de 30 KVA a fait l'objet de pillage.