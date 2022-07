L'Algérie a décidé d'augmenter de 4 milliards de m3 supplémentaires le volume de ses livraisons de gaz à l'Italie à partir de la semaine prochaine.Il s'agit de 4 milliards de m3 de gaz supplémentaires qui seront livrés par Sonatrach à ENI et à ses autres partenaires italiens à partir de la semaine prochaine. L'Algérie, qui entretient des relations privilégiées avec l'Italie, a déjà livré à ce pays depuis le début de l'année 13,9 milliards de m3 dépassant de 113% les volumes prévisionnels, prévoit encore de livrer d'ici la fin de l'année 2022, six (6) milliards de m3 supplémentaires de gaz algérien à l'Italie. Cette décision renforce encore les liens historiques entre l'italien ENI et le groupe pétrolier algérien Sonatrach. Pour rappel, l'approvisionnement de l'Italie en gaz algérien a été au centre des entretiens qu'a eu le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avec son homologue italien, M. Sergio Matarella, et le président du Conseil, M. Mario Draghi. Les deux parties avaient convenus de booster le partenariat énergétique entre les deux pays.