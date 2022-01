Poursuivant ses sorties d'inspection dans les différents chantiers que connaît la wilaya d'Annaba, le commis de l'État ne semble plus se contenter du «tout va bien», avancé par les responsables et les chargés des divers projets dans la wilaya. Djamel Eddine Berrimi, semble se résilier à une seule évidence, c'est de constater par lui -même les différents projets et émettre les réserve quand il le faut. Pour cette fois, c'est le secteur de l'énergie qui vient de subir une inspection, le moins que l'on puisse qualifier de minutieuse, puisqu'il s'agit des besoins vitaux des habitants de la wilaya. Qu'il s'agisse de zones enclavées, de chefs-lieux communaux ou de nouveaux centres urbains, tout citoyen a droit à l'électricité et au gaz. Deux énergies nécessaires pour le commun des mortels, notamment en cette période hivernale exceptionnelle, en raison du changement climatique, qui impose plus que jamais l'usage de l'électricité et du gaz notamment. À cet effet et afin d'assurer l'équité citoyenne dans l'alimentation aux deux énergies, la wilaya d'Annaba a dégagé les fonds nécessaires pour alimenter les habitants de la wilaya d'Annaba. Une belle somme qui traduit l'intérêt des pouvoirs locaux, aux besoins des populations, dont la prise en charge a nécessité le lancement de plusieurs projets que le commis de l'État suit par lui-même. Lors de son périple, le wali s'est rendu à la nouvelle-ville de Draâ Errich où,il a constaté l'avancement de la cadence des travaux pour achever les différents programmes du secteur de l'énergie dans la wilaya. Pour la nouvelle-ville, il s'agit des travaux de projets de centres électriques 60/220 kw et 30/60 kw pour la commune d'Oued Eneb. Ces derniers entreront en service au cours de cette année pour réduire la pression dans l'utilisation de l'énergie électrique par les habitants de la région. Dans la même commune, le même responsable a également inspecté le centre général de distribution de gaz naturel, d'un coût global de 90 milliards de centimes pour approvisionner les habitants de la région en gaz naturel et entrera en service fin février de l'année en cours. Des projets relevant du méme secteur ont marqué la halte du responsable à El Bouni et Berrahal, où il a inspecté des projets de centres électriques 30/60 kw dans les localités respectives de Lallaligh et d'El Kalitoussa. Dans la commune de Sidi Amar, le chef de l'exécutif s'est enquis du projet de distribution publique de gaz naturel, dédié aux habitants du pôle urbain de Marzouk Amar et El Gantra, commune de Sidi Ammar. Au niveau du chef-lieu de la commune d'Annaba, Djamel Eddine Berrimi, a pris connaissance de l'avancement du projet d'achèvement du siège social des filiales du groupe Sonelgaz sis quartier Didouche-Mourad à Annaba. Dans son intervention, le wali a indiqué que ces projets, dont le coût est estimé à environ 2 800 milliards de centimes, vont permettre de fournir de l'électricité et de l'énergie gazière aux citoyens ainsi qu'aux zones industrielles.