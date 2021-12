Le ministre des Travaux publics, Kamal Nasri, a annoncé, dimanche, le lancement de pas moins de 16 projets dans la capitale pour fluidifier la circulation dont les conditions empirent de plus en plus. Dans une déclaration à notre confrère Echorouk News, Nasri a annoncé le lancement des 16 projets qui seront répartis dans les parties ouest, sud et sud-ouest de la capitale pour fluidifier la circulation. Le ministre précisera que le délai de réalisation est de 12 mois. Selon lui, les travaux risquent de durer plus longtemps que cette prévision en raison de la densité du trafic routier qui caractérise la capitale. Des instructions ont, d'ailleurs, été données aux maîtres d'oeuvre pour travailler la nuit et éviter ainsi de perturber la circulation, a dit le ministre. Il a toutefois fait savoir que ces projets ne «règleront qu'en partie le problème de la congestion urbaine dans la capitale», d'où d'autres solutions sont envisagées par son département de concert avec le secteur des transports. Il a précisé à ce sujet qu'une étude globale et approfondie sur la circulation dans la capitale avait été réalisée dans ce cadre par les deux départements ministériels. Le premier responsable du secteur a également évoqué des solutions provisoires, notamment l'interdiction de la circulation des poids lourds à travers la capitale durant la journée. Il y a lieu de rappeler que cette interdiction est déjà observée depuis un certain temps, notamment pour le transport par des véhicules poids lourds de matériaux de construction et autres marchandises.

Evoquant le projet de la Transsaharienne, le ministre a affirmé que ce plan était l'une des priorités de l'Etat qui tend à le développer. Il indiquera que des travaux de réhabilitation sont en cours au niveau des tronçons In Salah-Tamanrasset et Tamanrasset-In Guezzam et d'ajouter que les travaux seront lancés dans les prochains jours pour le dernier tronçon de 7km jusqu'à la frontière.