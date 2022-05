«La compagnie aérienne Air Algérie a été autorisée à acquérir 15 avions pour l'ouverture de nouvelles lignes, notamment vers des pays africains et asiatiques outre l'achat de navires de transport de voyageurs, de marchandises et de céréales» c'est ce que précise le communiqué du Conseil des ministres présidé dimanche par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Une orientation qui rejoint les grandes décisions du président de la République, inhérentes à la révision profonde du fonctionnement de la compagnie aérienne nationale. Il faut dire que l'entreprise revient de loin, et aborde une reprise des activités des plus difficiles, notamment après la période d'arrêt engendrée par la crise sanitaire et le volume de difficultés financières qu'elle traîne depuis des années. Cependant, en dépit de cette situation de crise, Air Algérie tente de revenir au-devant de la scène avec la stabilité de la situation pandémique, mais peine toujours à éradiquer les niches et les causes de l'anarchie et de la désorganisation, qui ont donné lieu au mécontentement et à la critique de la part des citoyens. Une crise financière qui a donné du fil à retordre aux dirigeants de la compagnie, suite à la multitude de situations de stress engendré par le poids de la masse salariale, l'entretien des avions et les dépenses en devises. À cela s'est ajoutée une série de grèves du personnel navigant commercial, qui a largement terni l'image de marque du pays, la précipitant dans les constats d'échecs les plus éloquents. C'est de cet engrenage qu'Air Algérie essaie de s'extirper pour relancer des activités proches de la normale. Il va sans dire que l'aide et l'accompagnement de l'Etat sont plus qu'indispensables pour permettre à la compagnie nationale d'opérer une réelle réforme, et ce dan la mesure où l'importance du stress financier accumulé ces dernières années, demeure presque insurmontable, et nécessite un plan de sauvetage. Ce dernier contribuerait à redonner à l'entreprise nationale la possibilité de rejoindre la scène internationale avec des atouts solides.

Il est indéniable, cependant, que depuis la reprise des vols internationaux en mars dernier, des efforts visibles ont été consentis pour relever le niveau des prestations, et améliorer les rotations des vols. Une phase complexe pour Air Algérie, qui se trouve coincée ente l'impératif de réussir les réformes et la restructuration qui lui permettront de traiter les dysfonctionnements et la nécessité de recourir à la mise à niveau de ses équipement et de sa flotte, en vue d'améliorer la qualité des services, et de jouer un rôle important dans le redressement économique du pays.