La CSA compte bien peser de tout son poids, pour faire pression sur le gouvernement. Elle tiendra, samedi prochain, une réunion élargie à d'autres syndicats, afin de décider des mesures à prendre pour concrétiser sur le terrain les revendications portant sur les dossiers d'ordre socioprofessionnel.

L'ordre du jour est: décider de la manière de mener la protesta pour l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs. Les 14 syndicats autonomes issus de plusieurs secteurs, à l'instar de l'éducation, la santé, la poste, la formation professionnelle, se mobiliseront pour engager éventuellement une action de protestation sur le terrain.

C'est ce que nous avons appris, hier, de la part de Boualem Amoura, nouveau coordinateur de la CSA.

La Coordination a, par la voix de notre interlocuteur, contesté «sa non-association, ni dans le dossier de l'IRG ni dans celui du point indiciaire»;

«Il faut qu'on se mette à table et qu'on discute. On demande l'ouverture d'un dialogue sérieux», a ajouté Amoura. La coalition syndicale interpelle ainsi le gouvernement sur la persistance de la «gravité» de la situation socio-économique qui n'augure, d'après eux, rien de bon pour les travailleurs. «Sinon, notre exclusion sera suivie de réponse et on n'écarte aucune option», a averti Amoura. «Nous allons user de tous les moyens qu'accorde la loi pour défendre les droits des travailleurs», a-t-il juré.

Pour l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs, Amoura a suggéré «une revue à la hausse de la valeur du point indiciaire et non des points indiciaires fixée à 45 DA depuis 2007».

Plus explicite il dira qu' «il faudrait l'aligner au prix de la zakat, c'est -à- dire à 120 DA, de sorte à ce que son impact se ressente sur les salaire». Les augmentations des émoluments introduites dans le cadre la révision dont l'application devra se faire à partir du mois de mai prochain avec effet rétroactif à partir du mois de mars, sont pour Amoura «insignifiantes». «La déception est la première impression ressentie, car les attentes étaient grandes après les promesses du Président», dira-t-il. d'avantage.

La CSA exige, également, la réouverture du dossier de la retraite anticipée et sans condition d'âge et la révision de la grille des salaires.